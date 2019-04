Neue Mountainbike Kurse vom Sportbund

Bielefeld. Am Mittwoch, 1. Mai bietet der Sportbund von 11 bis 15 Uhr eine MTB-Genuss-Trail Tour in Brilon an. Wer schon etwas Bikeerfahrung hat, der kann in diesem Kurs Praxiserfahrung sammeln. Diese Tour, von 25 Kilometern Länge und 500 Höhenmetern, startet am Parkplatz Trailgound Brilon. Der Fahrspaß sollte bei dieser Tour im Vordergrund stehen und sollte es an einer Passage mal knifflig werden, hilft der Guide mit kleinen Techniktipps weiter. Folgende Kurse starten alle ab Donnerstag, 2. Mai von 18 bis 20 Uhr und beinhalten jeweils vier Kurseinheiten. Der erste Treff ist am Parkplatz Waldhotel Brands Busch, Furtwänglerstraße 52 in Bielefeld:

MTB Basic Fahrtechnik-Kurs für Beginner – in diesem Kurs werden neben der richtigen Cockpit-Einstellung vor allem die grundlegenden Fahrtechniken mit Anfahren und Bremsen, Schalten, Kurventechnik, Belasten und Balance sowie etwas zum Material vermittelt. Dazu werden kleine Touren im einfachen Gelände unternommen.

MTB Basic Fahrpraxis und Touren Kurs – wer schon den MTB Basic Fahrtechnik Kurs absolviert hat, der kann nun Praxiserfahrung im Teutoburger Wald sammeln.

MTB Trail Fahrtechnik Kurs – Level II – dieser Kurs ist für Teilnehmer, die schon das Level I absolviert haben und ausreichend Praxiserfahrung auf diesem Kursniveau gesammelt haben. In diesem Kurs werden neue Fahrtechniken vermittelt und Grundtechniken im freien Gelände weiter trainiert.

Eigenes Material muss mitgebracht werden. Weitere Voraussetzungen und Gebühren findet man unter www.sportbund-kurse.de oder unter Tel. 0521 5251510 sowie unter info@sportbund-kurse.de