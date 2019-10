Bielefeld. Der Kalender zeigt in 2020 neue Motive aus dem Tierpark Olderdissen von der Bielefelder Fotografin Sarah Jonek. Die Stadtwerke Bielefeld Gruppe als Herausgeber spendet pro verkauftem Kalender sechs Euro an den Tierpark Olderdissen. Der Kalender 2019, auch mit Fotos aus dem Tierpark, hatte insgesamt 6.204 Euro für das Wolfsgehege im Tierpark eingebracht. Ab sofort gibt es den Kalender 2020 in vielen Verkaufsstellen. Weil die Motive so schön sind, gibt es seit dem vergangenen Jahr auch ein jahresunabhängiges Memo-Spiel zum Anfassen.

Die Fotografin Sarah Jonek wird auch im dritten Jahr nicht müde, im Tierpark zu fotografieren: „Auf meine Zeit im Tierpark freue ich mich immer besonders. Ich liebe die Natur und nehme mir gerne viel Zeit, um die perfekte Pose eines Tieres ab- zuwarten. Ganz besonders freue ich mich im neuen Kalender über das Esel-Jungel und das Murmeltier. Es gibt wie immer viel zu entdecken.“

Martin Uekmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Bielefeld, freut sich über den bisherigen Erfolg des Kalenders: „Ich denke, dass jeder Bielefelder etwas mit dem Tierpark verbindet. Auch meine Familie war schon unzählige Male hier. Als Unter- nehmen haben wir uns dem Umweltschutz verschrieben und wollen lokal etwas bewegen, deswegen passt diese Aktion auch so gut in unsere Philosophie.“