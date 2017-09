Neue Maßstäbe

Bad Salzuflen. Die M.O.W. 2017 geht am 17. September auf 85.000 qm im Messezentrum Bad Salzuflen aktuell mit 414 Ausstellern aus 35 Ländern an den Start. Stärkste Nation nach Deutschland ist Polen, gefolgt von China, Dänemark, Niederlande, Italien und Frankreich. Der Auslandsanteil liegt bei 53 %. Unter den Ausstellern eine Vielzahl von Unternehmen, die sich in Deutschland exklusiv auf der M.O.W. präsentieren. Vorschau auf Europas größte Möbelmesse im Herbst. 414 Aussteller aus 35 Nationen zählt M.O.W. Chef Bernd Schäfermeier aktuell. 2016 waren es 412 Aussteller aus 38 Nationen. Damit hält sich die M.O.W. sehr stabil und konstant als Messe für die Mitte des Marktes. 47 % der Aussteller 2017 kommen aus dem Inland, 53 % aus dem Ausland. 2016 lag das Verhältnis ähnlich bei 44 % Inland und 56 % Ausland. Stärkste Nation nach Deutschland ist in diesem Jahr Polen, gefolgt von China, Dänemark, Niederlande, Italien und Frankreich. Damit spiegelt die M.O.W. in etwa die Lieferantenstruktur d es europäischen Möbelhandels wider.

Das internationale Angebot der M.O.W. ist von ausgewählter Qualität und konzentriert sich dem Messekonzept entsprechend voll auf die Mitte des Marktes. Es umfasst alle Wohn und Lebensbereiche von der Diele bis zum Bad. Deckt alle Preisklassen vom Einstieg bis zur oberen Mitte ab.

Und erreicht alle Formate von der Großfläche über den stationären Fachhandel und Discounter bis zum Pure Onliner. Der hohe Anteil an Exklusiv Ausstellern unterstreicht die Bedeutung dieses Branchenevents für die Industrie.

Noch internationaler als das Angebot zeigen sich die Fachbesucher im Messezentrum Bad Salzuflen. Letztes Jahr wurden Entscheider aus über 60 Nationen registriert! Händlern und Einkäufern ermöglicht die M.O.W. einen schnellen, effektiven Marktüberblick sowie eine umfassende Entscheidungsgrundlage für die Order von verkaufsstarker Ware für Sortiment, Werbung und Aktion. Auch denjenigen, die nicht zwingend auf Einkaufstour sind, wird viel geboten: Premieren, Innovationen, neue Konzepte, verkaufsfördernde Maßnahmen, Werbemittel und Präsentationsideen für den eigenen Geschäftserfolg.

Dafür sorgen langjährige, bekannte Aussteller wie Wiemann, Disselkamp, Staud, Standard, Napco, Wimmer, Wellemöbel, IMS Group, MCA, Hela, Wittenbreder, Leinkenjost, Voss, Pelipal, Puris, Schildmeyer, Jaka ,BKL, Lanzet , Fackelmann, Germania, Gomab, DFM, Elfo, FMD, M2, Reality, Sit, Finori, ADA, Chateau d’Ax, Easy Sofa, Furninova, Het Anker, Natuzzi, Restyl, Bali, Steinpol, Cotta, 3S, Sun Garden, Flexa, Actona, Demeyere, Innovation, Link, Maja, Tenzo, Wolf, Unico, Mäusbacher und Nowy Styl.

Zur Einmaligkeit des diesjährigen Angebots tragen zudem zahlreiche Neuaussteller bei wie Forte, Wimex, Couture, CS Schmal, Ergomotion, Ludwik, Wojcik, Maronese, Cedam, Jokey, Mintjens, Badenia, IMG, Wersal, Troels, Ermatiko, Revor, Malie, Calligaris, Sinkro, Vierhaus, Man Wah und Wössner.

Der Auszug aus der Ausstellerliste zeigt die hohe Qualität und Bandbreite des Angebots auf der M.O.W. 2017.

Damit unterstreicht die M.O.W. erneut ihre Alleinstellung für die Mitte des Marktes und ihre starke Positionierung als Europas größte und wichtigste Möbelmesse im Herbst. In der aktuellen Aufstellung setzt sie neue Maßstäbe mit der Branche. Der Besuch ist für jeden, der Möbel vermarket, Pflicht, sei es zur Order oder zur Informationen sowie Inspiration. Der Messerundlauf mit der neuen Halle 9 , sowie zahlreiche Um- und Neugestaltungen versprechen einen interessanten Aufenthalt im Messezentrum Bad Salzuflen. Die sympathischen Services vor Ort Eintritt, Katalog, Parken, Verköstigung – kostenfrei- sorgen für das persönliche Wohl. Ein Shuttle Service pendelt tagsüber zwischen den Hallen und bringt jeden Besucher bequem zum Ziel. Am Dienstagabend 19.09.2017 garantiert die Messe Party geselligen Branchentalk.

Erwartet werden Einkäufer und Entscheider aus allen Vertriebskanälen: Einkaufsverbände, Filialisten, konventionelle Möbelhändler, Studios, SB/Discounter, Junges Wohnhen-Häuser, Versender, Bau – und Heimwerkermärkte, Food- und Nonfood- Vermarkter sowie Onliner. Mit der Internationalisierung des Angebots wird zur M.O.W. 2017 mit noch stärkerem internationalen Besuch gerechnet.

Jetzt vormerken: M.O.W. 2017 vom 17. bis 21. September, 85.000 qm Ausstellungsfläche im Messezentrum Bad Salzuflen, Öffnungszeiten Sonntag bis Mittwoch 9 bis 18 Uhr, Donnerstag 9 bis 16 Uhr.

Aktuelles Ausstellerverzeichnis unter: http://www.mow.de/fuer-besucher/aussteller-verzeichnis/?L=0

Rückblick: Auf der M.O.W. 2016 präsentierten 412 Aussteller aus 38 Nationen auf über 80.000 qm Ausstellungsfläche im Messezentrum Bad Salzuflen. Mit Einkäufern und Händlern aus über 60 Nationen registrierte die M.O.W. 2016 mehr als 35% internationalen Besuch. Zielkunde der M.O.W. ist jeder, der professionell Möbel vermarktet: Einkaufsverbände, Filialisten, konventionelle Möbelhändler, Studios, SB/Discounter, Junges Wohnen-Häuser, Versender, Bau – und Heimwerkermärkte, Food- und Nonfood-Vermarkter sowie Onliner.

Weitere Informationen: www.mow.de

Foto: M.O.W. Bad Salzuflen