Neue Gynäkologin in Büren begrüßt

Büren. In den Räumen der ehemaligen gynäkologischen Praxis von Dr. Bernd Vollmer in der Eickhoffer Straße 4a wird zurzeit kräftig renoviert: Ingrid Mohrmann, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, eröffnet hier ihre neue Praxis am 16. April. Bürgermeister Burkhard Schwuchow begrüßte die aus Schweinfurt am Main stammende Ärztin nun ganz herzlich in Büren.

„Durch die Weiterführung dieser Praxis wird Büren als Gesundheitsstandort weiter gestärkt. Es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, Ärzte zu motivieren, sich in ländlichen Strukturen niederzulassen. Daher freut es mich umso mehr, dass wir in Büren neben Allgemeinmedizinern auch zahlreiche Fachärzte vorhalten können“, schildert Bürgermeister Burkhard Schwuchow und freut sich, Ingrid Mohrmann in Büren begrüßen zu können.

In den hell und freundlich gestalteten Räumen bietet die Ärztin in Zukunft viele Leistungen, wie zum Beispiel im Bereich Ultraschall, selbst an und ist für schwierigere Fälle mit zwei Laboren sowie den Kliniken in Paderborn und Lippstadt sowie auch überregional vernetzt. „Ich freue mich darauf, die neuen Patientinnen in Büren kennenzulernen. Ich verstehe mich als Gynäkologin für alle Frauen in allen Lebenslagen vom Teenager über Schwangere bis zur Seniorin“, schildert Mohrmann.

Ingrid Mohrmann lebt seit 1994 im Kreis Paderborn und war dort zunächst 15 Jahre Assistenzärztin im St. Johannisstift. Nach ihrer eigenen Familienphase wurde Sie 2009 Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und war danach über sieben Jahre angestellte, leitende Fachärztin im MVZ Brasse in der Praxis in Bad Lippspringe. Anschließend war sie für ein Jahr in der Praxis von Roswitha Köppen in Paderborn tätig.

„Dieser Schritt in die Selbstständigkeit ist nun meine nächste große Herausforderung. Die Entscheidung gegen den Trend zu medizinischen Zentren ist von mir wohlbedacht. Der Standort Büren hat eine sehr gute Infrastruktur. Zudem sind eine Kinderärztin und eine Hebamme im gleichen Haus, die Westfalen-Apotheke direkt nebenan“, schildert Mohrmann und freut sich auf ihre neuen Aufgaben in Büren und die kollegiale Aufnahme der benachbarten Ärzte. Einen ganz herzlichen Dank richtet sie an Dr. Vollmer und seine Frau für die gute Praxisübergabe und an das Ehepaar Ganzer als Vermieter für die Unterstützung bei der Renovierung.