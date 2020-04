Neue Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Driburger Straße

Paderborn. Seit Anfang April ist in einigen Bereichen der Driburger Straße die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert worden. In dem Abschnitt zwischen der Kreuzung Auf der Lieth/Weißdornweg und der K 29, dem George- Marshall- Ring, gilt jetzt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Innerhalb dieses Bereiches ist im Abschnitt der Bushaltestellen Goldberg ab Höhe Bergmann- Michel- Straße bis zum östlichen Anschluss Kaukenberg das Tempo noch weiter auf 30 km/h reduziert worden.

Grund für die Temporeduzierung in den oben genannten Bereichen ist zunächst, dass es sich bei der Kreuzung Driburger Straße/Auf der Lieth um einen Unfallschwerpunkt handelt, der gemäß dem Beschluss der Unfallkommission durch die Geschwindigkeitsreduzierung entschärft werden soll. Diese Geschwindigkeitsreduzierung wird aus mehreren Gründen bis zum George- Marshall- Ring verlängert. Der vermehrte Baustellenverkehr in diesem Abschnitt, bedingt durch Bautätigkeit im Bereich der Springbach Höfe, macht die Erweiterung der Geschwindigkeitsreduzierung zur Unfallverhütung sinnvoll. Ebenfalls für die Temporeduzierung spricht, dass es in dem Abschnitt der Driburger Straße noch keine durchgängige Lösung für Radfahrende gibt, die besonders schutzbedürftig sind. Es war ohnehin vorgesehen, nach der Fertigstellung der Springbach Höfe das Tempo auf 50 km/h zu reduzieren.

Die Bushaltestellen Goldberg ab Höhe Bergmann- Michel- Straße und dem östlichen Anschluss Kaukenberg befinden sich zurzeit baulich noch in einem provisorischen Zustand. Im Haltestellenbereich ist eine Mittelinsel als Querungshilfe angelegt. Zum Schutz der Busgäste ist in diesem Bereich eine weitere Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h zur Unfallprävention dringend geboten.

Die Stadt Paderborn bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Beachtung der Tempolimits und weist darauf hin, dass künftig mit Geschwindigkeitskontrollen in den oben genannten Bereichen zu rechnen ist.