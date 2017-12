Neue Direktziele ab Bielefeld

München/Bielefeld. FlixBus baut sein grünes Streckennetz für den Winter aus und bietet ab sofort viele neue Ziele an. Für Bielefeld entstehen im Zuge der Umstellung auf den Winterfahrplan zehn neue Direktziele in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Während der Fernbusmarkt stetig wächst, steigt auch das Umweltbewusstsein im Reiseverkehr. Ab sofort können Busreisende ab Bielefeld nach Bispingen reisen. Für alle Skibegeisterten ist diese tägliche Verbindung mit Abfahrt um 14:15 Uhr zum Snowdome ideal.Für alle diejenigen, die den Schnee in den Alpen erleben wollen, bietet FlixBus neue Nachtverbindungen in die österreichischen Städte Bregenz und Dornbirn sowie Chur in der Schweiz. Donnerstag bis Sonntag verlassen die grünen Fernbusse Bielefeld um 22:30 Uhr Richtung Süden.

Zur gleichen Zeit geht es auch nach Mannheim, Karlsruhe und Lindau. Mannheim und Karlsruhe können zusätzlich am Montag und Dienstag erreicht werden.Ohne Umstieg können Fahrgäste vom Halt am Bahnhof Bielefeld Brackwede in der Eisenbahnstraße 39 nun auch nach Erfurt, Jena und Chemnitz gelangen. Die Verbindung wird bis auf Dienstag täglich angeboten und startet um 21:50 Uhr.

Wer seine Reise in der Weihnachtszeit bucht, kann zudem etwas Gutes tun: Direkt während der Buchung besteht die Möglichkeit, einen Euro an die Kinderrechtsorganisation „Save the Children“ zu spenden. FlixBus verdoppelt am Ende die gespendete Summe. Der Aktionszeitraum startet am 22. Dezember 2017. Die hohe Nachfrage rund um die Weihnachtszeit bedient FlixBus dieses Jahr unter anderem mit Zusatzbussen und höheren Taktungen.

Deutschland und Europa weiterhin auf Expansionskurs: Zahlreiche neue Ziele

Das Streckennetz in Deutschland und Europa wächst 2018 kontinuierlich weiter. Allein im deutschsprachigen Raum kommen rund 140 neue Halte hinzu. „Wir wollen smarte und grüne Mobilität für alle bieten. 2018 werden viele bestehende Verbindungen aufgestockt, neue touristische Ziele an das FlixBus-Streckennetz angebunden und die ländlichen Regionen weiter vernetzt“, so André Schwämmlein, FlixBus-Gründer und Geschäftsführer.

Neue Direktziele in Deutschland

Bielefeld <> Bispingen Täglich, Fahrzeit 3:05 h, ab 11,00 €

Bielefeld <> Erfurt Mo+Mi-So, Fahrzeit 4:25 h, ab 15,00 €

Bielefeld <> Jena Mo+Mi-So, Fahrzeit 5:20 h, ab 17,00 €

Bielefeld <> Chemnitz Mo+Mi-So, Fahrzeit 6:50 h, ab 19,00 €

Bielefeld <> Mannheim Mo-Di+Do-So, Fahrzeit 6:20 h, ab 15,90 €

Bielefeld <> Karlsruhe Mo-Di+Do-So, Fahrzeit 7:35 h, ab 17,00 €

Bielefeld <> Lindau Do-So, Fahrzeit 11:50 h, ab 25,00 €

Neue Direktziele in der Schweiz

Bielefeld <> Chur Do-So, Fahrzeit 14:00 h, ab 27,00 €

Neue Direktziele in Österreich

Bielefeld <> Bregenz Do-So, Fahrzeit 12:15 h, ab 25,00 €

Bielefeld <> Dornbirn Do-So, Fahrzeit 12:40 h, ab 25,00 €

Grün durch den Winter: Steigendes Umweltbewusstsein im Reiseverkehr

Das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) bestätigt in einer kürzlich veröffentlichten Studie den Fernbus als umweltfreundlichstes Verkehrsmittel (https://www.ifeu.de/positive-umweltbilanz-des-fernlinienbusverkehrs/). FlixBus sticht hierbei mit der besten Schadstoffbilanz hervor. Aber auch die Fahrgäste des Fernbusses beweisen Umweltbewusstsein, steigen trotz eigenem Pkw in den Fernbus und kompensieren den CO2-Ausstoß ihrer Fahrt.

André Schwämmlein: „Reisende verzichten immer mehr auf Individualverkehr und entlasten so Umwelt und Infrastruktur. Wir sind davon überzeugt, dass FlixBus mit grüner und umweltbewusster Mobilität sehr zu dieser positiven Entwicklung beigetragen hat.“

++ FlixBus baut aus: Zehn neue Ziele ab Bielefeld in Deutschland, Österreich und der Schweiz

++ Mobilität für alle: Rund 140 neue Halte in 2018

++ Grün durch den Winter: Steigendes Umweltbewusstsein im Reiseverkehr