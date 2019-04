Neue Broschüre präsentiert Ausflugtipps für den Saisonstart

Gütersloh. Pünktlich zum Frühjahrsbeginn veröffentlicht die pro Wirtschaft GT die druckfrisch vorliegende Broschüre „Oh, wie schön! Ausflugsziele im Kreis Gütersloh“, die viele In- und Outdoortipps für Unternehmungslustige bereithält.

Ob ritterlich, rasant, botanisch, herrschaftlich, imposant, idyllisch, historisch, modern oder besinnlich: im Kreis Gütersloh gibt es eine ganze Menge Schönheiten und Kleinode zu entdecken! Etwa 50 Ausflugsziele hält die 48-seitige Broschüre vor. Der Norden des Kreises fasziniert beispielsweise mit der Burg Ravensberg, den rasanten Hot Rods und dem Naherholungsgebiet Peckeloh.

Der noch neue Kultur.Güter.Bahnhof in Langenberg oder die SwinGolf Anlage am Schloss Möhler begeistern ihr Publikum im Süden. Naturerlebnisse versprechen das romantische Furlbachtal, der Gütersloher Stadtpark oder der Leberblümchenweg in Steinhagen. Erstmals hält die neu aufgelegte Broschüre auch alle Frei- und Hallenbäder vor. Zudem finden sowohl Einheimische als auch Gäste in der Rubrik „Heimat zum Genießen und Mitnehmen“ eine Vielzahl an regional produzierten, typischen Produkten. Eine Übersichtskarte der Ausflugsziele sowie Infos zu den Bus- und Bahnverbindungen machen die Infobroschüre komplett. Die Broschüre ist kostenlos bei der pro Wirtschaft GT erhältlich.

Ansprechpartnerin ist Karin Westerfellhaus, Tel. 05241 851178, k.westerfellhaus@prowi-gt.de. Zudem kann sie über das Bestellformular auf der Seite www.erfolgskreis-gt.de/infomaterial-bestellen/ neben vielen weiteren Infomaterialien angefordert werden. Auch in allen Rathäusern und Tourist-Informationen im Kreis Gütersloh liegt die Broschüre aus.