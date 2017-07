Neue Broschüre macht Lust auf die Region und das Wander-Treffen in 2019

Winterberg. Für einen erlebnisreichen Wander-Aufenthalt hat das Sauerland alle Zutaten: „Achthunderter“, sanfte Täler, tiefe Wälder, blaue Seen. Und ein Wegenetz, das seinesgleichen sucht. Davon können sich Gäste beim 119. Deutschen Wandertag selbst überzeugen: Gastgeber des bedeutenden Wander-Ereignisses vom 3. bis 8. Juli 2019 sind die Ferienwelt Winterberg und das Schmallenberger Sauerland. Soeben ist eine kleine Broschüre zum Event erschienen.

Nicht von ungefähr sind weite Teile des Sauerlandes vom Deutschen Wanderverband (DWV) als erste Qualitätsregion „Wanderbares Deutschland“ prämiert. Durch die Region führen Bilderbuch-Routen wie der Rothaarsteig, der Sauerland-Höhenflug und die Sauerland-Waldroute. Grandiose Aussichten auf den Höhen, intakte Natur, spannende Themenwege, Golddörfer, Winterbergs berühmte Sportstätten, Kunst im Wald – rund um Winterberg und Schmallenberg finden Wanderbegeisterte alles, was eine gelungene Tagestour oder einen Wanderurlaub ausmacht.

All diese Vorzüge wollen die lokalen Akteure beim vom Sauerländischen Gebirgsverein (SGV) ausgerichteten Deutschen Wandertag in den Fokus rücken. Eine große Chance, denn der Event mit rund 20.000 Teilnehmern ist ideal, um dauerhafte touristische Akzente zu setzen. Bereits im Februar haben die Beteiligten vor Ort daher die „Deutsche Wandertag 2019 gGmbH“ gegründet. Eine eigens fürs Programm abgestellte Projektmanagerin soll die Fäden verknüpfen. Und erste Ideen stehen bereits: Die neue Broschüre gibt einen Vorgeschmack auf Wandervergnügen unter dem Motto „Treffen der Generationen“.

Touren von großer thematischer Vielfalt richten sich sowohl an die klassische Wander-Klientel als auch an andere, neue Zielgruppen. Die Organisatoren haben dabei durchaus innovative Angebote im Sinn, wie Rad- und Outdoorsport. Kultur und Unterhaltung sollen den Wandertag abrunden. Eine persönliche Note bringen lokale Wander-Führern ein: Sie werden Gäste als Personal-Guides zu ihren Lieblings-Ecken mitnehmen, frei nach der Devise „Verliebe dich in Land und Leute“.

Wer jetzt schon Lust auf den 119. Deutschen Wandertag in Winterberg und Schmallenberg bekommen hat oder vielleicht vorab die Region erkunden möchte, findet in der Broschüre eine Fülle an Details. Neben einem Interview mit SGV-Präsident Dr. Andreas Hollstein stellen sich die Gastgeberregionen vor – inklusive Wandertipps. Im Gastgeberteil empfehlen sich zudem wanderfreundliche Betriebe.

Kostenlos erhältlich ist die Broschüre unter anderem in den Tourist-Informationen der Ferienwelt Winterberg und im Schmallenberger Sauerland.

Beide Kommunen sind auch Herausgeber, zusammen mit dem SGV und dem DWV. Auskunft gibt die Ferienwelt Winterberg unter Telefon 02981/92500 oder info@winterberg.de. Info: www.winterberg.de.