Neue Broschüre gibt Tipps für NRW-Naturtrips

NRW. Nordrhein-Westfalen ist eines der beliebtesten Kurzreiseziele in Deutschland und hat viele, teils unbekannte Ecken zu bieten, in denen seltene Tiere und Pflanzen anzutreffen sind. Wie ein perfekter Kurztrip hierhin aussehen könnte, zeigen ADAC NRW und Tourismus NRW in der neuen Broschüre „48 Stunden in der Natur in NRW“. Darin sind verschiedene Zwei-Tages-Programme voller Naturerlebnisse zusammengestellt. Auf rund 80 Seiten stellt die Publikation Highlights der Flora und Fauna in den zwölf touristischen Regionen des Landes vor – von den Dülmener Wildpferden im Münsterland über die Bislicher Insel am Niederrhein oder dem Baumwipfelpfad im Bergischen Land bis zu den Wisenten am Rothaarsteig.

Die Broschüre ist über den ADAC, aber auch über Tourismus NRW erhältlich. Zudem steht sie auf den Internetseiten des touristischen Landesverband zum Download bereit.

Internet: www.dein-nrw.de/prospekte