Neue Ausstellung im wertkreisLaden zeigt Arbeiten in Drucktechnik

Gütersloh. Der wertkreisLaden, Berliner Straße 14, 33330 Gütersloh, zeigt noch bis zum 6. Oktober 2019 eine Ausstellung mit 50 Arbeiten in Drucktechnik. Acht Kunstschaffende mit Behinderung haben sich mit der Gütersloher Künstlerin Birthe Stumpenhausen über drei Monate mit Drucktechnik auseinandergesetzt. Die Ergebnisse dieses Arbeitsprozesses können sich wirklich sehen lassen. „Die Teilnehmenden haben von Mai bis Juli 2019 ein Hochdruckverfahren, ähnlich wie beim Linolschnitt, kennengelernt.

Dabei werden mit einem Bleistift oder Kugelschreiber in feine Styroporplatten Punkte, Linien und Spuren geritzt,“ erklärt Atelier – Koordinatorin Nicola Steffen. Im Anschluss werden die mit Farbe eingewalzten Styroporplatten mit einer Druckpresse oder von Hand auf Papieren abgedruckt.„ Es ist immer wieder überraschend, was für filigrane Kunstwerke dabei entstehen,“ freut sich Kursleiterin Birthe Stumpenhausen über die vielfältigen Arbeiten von Christiane Denter, Judith Eggersmann, Ines Gretenkord, Nazip Izgi, Ramona Mutschler, Elisabeth Pollmeier, Nicole Schmalhorst und Michelle Wienecke. In der Ausstellung finden sich hauptsächlich abstrakte Bilder, die skizzenhaft mit Mustern und Strukturen spielen.

Die Ausstellung ist zu den Ladenöffnungszeiten Montag – Freitag: 10:00 – 18:00 Uhr und Samstag: 10:00 – 15:00 Uhr zu sehen.