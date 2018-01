Neue Ausstellung des Faches Kunst an der Universität Paderborn

Fach Kunst der Universität Paderborn eröffnet am 23. Januar die Ausstellung „Raumerkundungen: Filmische und zeichnerische Perspektiven auf Dom und Bartholomäuskapelle“

Paderborn. Vom 23. bis 28. Januar präsentieren Studierende des Fachs Kunst der Universität Paderborn in einer Ausstellung Filme und Zeichnungen über den Dom und die Bartholomäuskapelle. Die Ausstellung „Raumerkundungen: Filmische und zeichnerische Perspektiven auf Dom und Bartholomäuskapelle“ wird am 23. Januar um 18.30 Uhr in der Bartholomäuskapelle eröffnet. Sie ist mittwochs bis samstags jeweils von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 15 Uhr zu sehen.

Anlässlich des bevorstehenden 950-jährigen Domjubiläums und des 1000-jährigen Jubiläums der Bartholomäuskapelle haben die Studierenden beide Orte erkundet und sich filmisch und zeichnerisch mit ihrer spezifischen Architektur, Raumwirkung und Atmosphäre auseinandergesetzt. Die Architektur der Kapelle wird in der Ausstellung besonders berücksichtigt.

Die künstlerische Erkundung von Dom und Kapelle erfolgte im Rahmen eines Trickfilmseminars von Prof. Dr. Sara Hornäk und eines Grafikseminars von Eva Weinert unter Mitarbeit von Lukas Schmenger und Florian Salim. Am Eröffnungstag führen Domvikar Dr. Nils Petrat, Prof. Dr. Rita Burrichter vom Institut für Katholische Theologie der Universität Paderborn sowie Prof. Dr. Hornäk und Eva Weinert aus dem Fach Kunst in die Ausstellung ein.

Die Stop-Motion-Technik als Grundlage des Trickfilms bedient sich Einzelbildern, um flüssige Bewegungsabläufe zu erzielen. Zeichnungen, modellierte Objekte, Gegenstände, Möbel oder auch Personen können dazu fotografisch in Szene und durch entsprechende Programme in Bewegung gesetzt werden. Transformationen von Licht, Linien, Schatten und Formen bilden den inhaltlichen Fokus der Raumerkundung. Aus den jeweils individuellen zeichnerischen Beobachtungen und Sichtweisen entsteht in der Zusammenschau ein komplexer Kosmos aus Architektur, Figuren, Symbolen, Formen und Lichtsituationen.

Foto (Aufnahme aus einem Film von Simone Blesing und Dennis Gies): Zeigt neue Perspektiven auf Dom und Bartholomäuskapelle: die Ausstellung „Raumerkundungen“ der Universität Paderborn.