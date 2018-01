Neue Ausbildungstermine beim Sportbund

Bielefeld. Die Lehrtrainer Ausbildung beim Sportbund im Bereich Bikesport bietet den Erwerb unterschiedlicher Lizenzen im Bereich Mountainbike sowie einer Ausbildung für Lehrer und Mitarbeiter im offenen Ganztag an. Ziel dieser Lehrtrainer Ausbildungen ist, Biker für die spezifischen Belange der Sportvereine, Bikeschulen oder anderer Anbieter sowie Lehrkräfte an Schulen und im offenen Ganztag zu qualifizieren.

Die Pre-Class ist der Ausbildungsbeginn zum B-Lehrtrainer Mountainbike. Dieser Lehrgang dient zur Feststellung, ob das persönliche Fahrkönnen zur Teilnahme an der B-Class Mountainbike ausreichend ist. Die nächsten Termine für die Pre-Class sind am Samstag, 17. März von 9.30 bis 18 Uhr in Aachen sowie am Sonntag, 18. März von 9.30 bis 18 Uhr in Bielefeld.

Die nächste Ausbildungsstufe, die B-Class Mountainbike, findet vom 27. April bis 1. Mai in Winterberg im Hochsauerland statt. Voraussetzung zur Teilnahme an diesem Lehrgang ist der erfolgreiche Abschluss der Pre-Class Mountainbike sowie der Nachweis am Lehrgang Sofortmaßnahmen am Unfallort.

Der Sonderlehrgang B-Class Bike und Schule ist eine Kompaktausbildung und richtet sich ausschließlich an Lehrer/-innen aller Schulstufen sowie an Mitarbeiter/-innen im Offenen Ganztag. Mit dieser Ausbildung ist man qualifiziert, entsprechend der Anforderungen des Sicherheitserlasses, Fahrradangebote, wie Ausflüge und Klassenfahrten sowie fächerübergreifende Angebote mit dem Thema Fahrrad, an der Schule durchführen zu können. Der nächste Sonderlehrgang findet vom 13. bis 15. Juni in Bielefeld statt.

Alle Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Auf Anfrage erhält man die Ausbildungsunterlagen im Qualifizierungszentrum in Bielefeld unter Tel. 0521 5251510 oder per Mail unter info@sportbund-qualifizierung.de. Weitere Informationen über alle Ausbildungsbereiche findet man unter www.sportbund-qualifizierung.de.