Neu im Sauerland: Urlaub im Baumhaus

Kriechendem. Eine neue Übernachtungsmöglichkeit im Sauerland bietet besonders natürliche Erholung: In Kirchhundem können Urlauber ab sofort in neuen Baumhäusern nächtigen. Sie gehören zum Gasthof „Zu den Linden“, der selbst in einem historischen Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert untergebracht ist. Die beiden zweigeschossigen, rund 50 Quadratmeter großen Häuser sind jeweils in eine Baumkrone gebaut worden und bestehen fast komplett aus Holz. Das Material für Betten, Stühle, Tisch und die gesamte Inneneinrichtung stammt überwiegend aus heimischen Wäldern und ist von einem Schreiner extra angefertigt worden.

Auch im Naturerlebnispark Panarbora im Bergischen Land können Urlauber in Baumhäusern Urlaub machen. Diese und weitere ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten finden sich in einem speziellen Themenpaket.