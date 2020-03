Net at Work macht Ihr Unternehmen Homeoffice-ready

Mit mehreren Webcasts, Tutorials und Praxistipps bereitet Net at Work Unternehmen auf den Einstieg in die Welt von Microsoft Teams und SharePoint Online vor. Damit gelingt die digitale Zusammenarbeit im Homeoffice auch in Krisenzeiten.

Paderborn. Die Net at Work GmbH, einer der wichtigsten Systemintegratoren für Microsoft 365 im deutschsprachigen Raum, bietet eine Reihe von Webcasts, Tutorials und Praxistipps an, damit Unternehmen in Zeiten der Corona-Krise mit Homeoffice produktiv bleiben können.

Unternehmen sehen sich derzeit mit außergewöhnlichen Herausforderungen konfrontiert. Die Corona-Krise zwingt sie dazu, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause zu schicken, um ein Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten und die Belegschaft zu schützen. Gleichzeitig sind die Unternehmen natürlich daran interessiert, ihre Ziele dennoch erfolgreich umzusetzen und trotz der globalen Krise produktiv zu bleiben. Damit eine effiziente Zusammenarbeit auch im Homeoffice gut gelingt, können Unternehmen beispielsweise Microsoft Teams nutzen und ihre Dateien auf SharePoint Online migrieren.

Net at Work unterstützt Unternehmen jetzt mit einer Webcast-Reihe dabei, die Arbeitsplätze innerhalb von kürzester Zeit Homeoffice-ready zu machen:Webcast: Microsoft Teams mit wenigen Einstellungen schnell im Einsatz

Dieser Hands-On Webcast zeigt Ihnen, wie Sie die Einrichtung von Microsoft Teams komplett und geplant vornehmen. Ermöglichen Sie Ihren Anwendern eine schnelle und problemlose Nutzung der Dienste für das Arbeiten im Homeoffice unter Berücksichtigung Ihrer Company-Einstellungen! Referent: Frank Carius, Dipl.-Ing. (BA) für technische Informatik und Mitbegründer von Net at Work Termine für diesen Webcast: Mittwoch, 25.03.2020, 11 – 12 Uhr, Freitag, 27.03.2020, 10 – 11 Uhr

Webcast: Schaffen Sie die technischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Microsoft 365-Einführung

In diesem Webcast stellen wir Ihnen unser Workshop-Angebot „IT-Readiness“ vor. In diesem 3-tägigen Workshop entwickeln wir gemeinsam mit Kunden einen Governance Plan für die Festlegung von Rollen, Regeln, Standards und Prozessen. Zusätzlich analysieren wir die Cloud-Fähigkeiten der Infrastruktur und prüfen die Lizenzen und/oder die Versionierung der Apps. Zum Abschluss des Workshops erhalten Sie von unseren Experten einen auf Sie zugeschnittenen Projektstrukturplan für eine erfolgreiche Microsoft 365-Einführung.

Referenten: Christian Löhr, Senior Consultant Modern Workplace und Mario Zaljec, Senior Consultant Modern Workplace

Termin für diesen Webcast: Freitag, 27.03.2020, 11 – 12 Uhr

„Wir erhalten derzeit extrem viele Anfragen von Unternehmen, die ihre Belegschaft nach Hause geschickt haben und ihnen die Arbeit im Homeoffice ermöglichen wollen“, sagt Uwe Ulbrich, Geschäftsführer bei Net at Work. „Wir haben mit unserem Homeoffice-Angebot ein Paket geschnürt, das einen schnellen Einstieg in die digitale Zusammenarbeit ermöglicht und alle wichtigen Fragen dazu beantwortet. Für alle weitere Fragen sind wir natürlich nach wie vor erreichbar.“

Die Möglichkeit zur Anmeldung zu den Webcasts finden Sie hier: https://www.netatwork.de/webcasts/

Wer sich vorab schon einmal informieren möchte, erhält im „Crashkurs Homeoffice“ 11 Praxistipps, welche Möglichkeiten der mobile Arbeitsplatz bietet und wie Unternehmen durch eine digitale Arbeitsumgebung unterstützt werden können. Hier gelangen Sie zum Crashkurs: https://www.netatwork.de/crashkurs-homeoffice-11-praxistipps/

Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichen die Experten von Net at Work außerdem regelmäßig hilfreiche Tutorials für Teams-Anwender. Bisher gibt es dort unter anderem ein Tutorial, wie Sie in Teams Meetings erstellen und Besprechungen planen können, wie Sie Dateien in Teams zur gemeinsamen Bearbeitung freigeben oder wie Sie weitere Personen in Gruppenchats hinzufügen. Hier gelangen Sie direkt zum Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCYZf33Upa5drIcwtgznUQsg

