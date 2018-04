Naturpark gibt Startschuss für „Entdeckertour – vom Hermann bis zur Velmerstot“

Großes Eröffnungsfest am WALK 15.4.2018 – kostenlose Nutzung des Naturparkbus

Detmold. Der Natur auf der Spur – zum diesjährigen Saisonstart hat der Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge unsere abwechslungsreiche Natur und Lippes bekannte Freizeiteinrichtungen vor den Toren Detmolds zu der Entdeckertour gebündelt. An dem neuen Angebot für Kinder und Jugendliche nehmen neben den Klassikern Externsteine, Hermannsdenkmal und LWL-Freilichtmuseum auch der Vogelpark Heiligenkirchen, die Adlerwarte in Berlebeck und der Teuto-Kletterpark teil.

Mit einem großen Familienfest wird am Sonntag, den 15.4.18 von 10-17 Uhr die „Entdeckertour“ offiziell eröffnet. Um 11 Uhr begrüßt Sie Landrat und Verbandsvorsteher des Naturparks Dr. Axel Lehmann am WALK / Hermannsdenkmal. Danach wird Landrat Dr. Lehmann mit allen, die Lust haben, zum Vogelpark wandern. Ein Naturpark-Führer wird die Wandergruppe professionell begleiten. Am WALK sowie in den Freizeiteinrichtungen wird ein kinderfreundliches Programm stattfinden.

Als Highlight ist an diesem Tag die Fahrt mit der TouristikLinie 792 (Naturparkbus) sowie einem zusätzlichen Shuttlebus für alle kostenlos. Der Naturparkbus verkehrt wie gewohnt im Stundentakt zwischen Detmold-Bahnhof (erste Abfahrten 9:07Uhr und 10:07Uhr; letzte Abfahrt 17:07Uhr) und Bad Pyrmont Europaplatz (erste Abfahrt 10:07Uhr; letzte Abfahrt 18:07Uhr). Der zusätzliche Shuttle bedient jeweils eine halbe Stunde später die Kurzstrecke Detmold-Bahnhof (erste Abfahrt 10:37Uhr, letzte Abfahrt 17:37Uhr) über die Freizeiteinrichtungen hin zu den Externsteinen und zurück (erste Abfahrt 10:33Uhr; letzte Abfahrten 18:03Uhr und 19:03 Uhr). So können Familien mit ihren Kindern ihre ganz eigene Entdeckertour planen und erwandern und mit dem Naturparkbus zurückfahren.

Zwischen den Ausflugszielen sind die Wanderwege neu mit dem „Oh!“-Logo des Projekts „KinderErlebniswelt Natur“ gut sichtbar markiert worden. Insgesamt stehen acht familienfreundliche Wanderwege zur Verfügung, die zudem das Silberbachtal, die Falkenburg und den Eggeturm auf der preußischen Velmerstot zum Ziel haben. Die Broschüre zur Entdeckertour liegt ab sofort bei den Freizeiteinrichtungen und den Touristinformationen aus.

Dort bekommen die Kinder auch den Sammelstanzpass im Taschenformat. Der Pass aus festem Papier sieht für die Kinder den Besuch von acht Ausflugszielen vor. Das Abstanzen erfolgt generell an den Kassen. An der Falkenburg und dem Eggeturm finden sich Handzangen zum Abstanzen vor Ort. Haben die Kinder mindestens fünf Felder im Sammelpass richtig abgestanzt, gibt es ein Geschenk als Belohnung. Die Entdeckertour entsteht im Rahmen des Projektes „KinderErlebniswelt Natur“. Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Detaillierter Fahrplan für den Naturparkbus sowie weitere Infos unter www.naturpark-teutoburgerwald.de.

Foto: Naturpark