Naturdenkmal am Josefshaus ersetzt

Gütersloh. Der Sturm Friederike Anfang des Jahreshatte in der Grünanlage am Josefshaus eine große Buche umstürzen lassen. Es handelte sich um ein Naturdenkmal, das etwa 120 bis 150 Jahre alt war. Zum Glück war damals niemand verletzt worden; der Baum stürzte genau auf die Rasenfläche und nicht auf einen Fußweg oder gar ins Gebäude. In der Zwischenzeit hat der Fachbereich Grünflächen mit schwerem Gerät das gesamte Holz abfahren lassen und die im Boden verbliebenen Wurzeln anschließend ausgebaggert und neues Pflanzsubstrat eingefüllt.

Dort ist jetzt ein neuer Baum gepflanzt worden. Es handelt sich um eine rotlaubige Buche (Blutbuche), die von einer Baumschule aus der Nähe geliefert wurde. Der Baum hat einen Stammumfang von circa 40 cm, eine Höhe von 8 m und ist circa 20 Jahre alt. In den nächsten drei Jahren muss er bei Trockenheit noch gewässert werden. Dann ist er dauerhaft angewachsen und wird die kommenden Stürme überstehen. Bis er die Größe seines Vorgängers erreicht, werden aber noch einige Jahrzehnte vergehen…