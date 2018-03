Naturbeobachter für Wasservogelzählung in Gütersloh gesucht

Ehrenamtliche Mitarbeit beim Monitoring der Wasservögel

Erstmals sollen im Gütersloher Stadtgebiet die Brutbestände der Wasservögel erfasst werden. Die Zählung soll als Grundlage dienen, um bei späteren Wiederholungen längerfristige Bestandstrends erkennen zu können. Die etwa zehn einschlägigen Arten sind relativ leicht zu erkennen und zu zählen. Dazu gehören zum Beispiel Höckerschwan, Grau-, Kanada- und Nilgans, Stock- und Reiherente, Teich- und Blässhuhn sowie Zwerg- und Haubentaucher. Der städtische Fachbereich Umweltschutz lädt ehrenamtliche Mitarbeiter zur Teilnahme an dieser „Volkszählung“ der Wasservögel ein. Grundkenntnisse der Vogelbeobachtung sowie ein Fernglas sind dafür hilfreich. Die zu zählenden Vogelarten sowie die Erfassungsmethode werden bei einem Informationstermin am 22. März, um 18 Uhr im Rathaus III, Friedrich-Ebert-Str. 54, Raum 317 (3. Etage) vorgestellt. (Der Hauseingang befindet sich im Durchgang zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Rathaus- bzw. Sparkassen-Innenhof.) An diesem Termin sollen auch die Zählgebiete abgestimmt werden, um Doppelarbeit zu vermeiden. Alle Interessenten sind dazu herzlich eingeladen! Zur Erleichterung der Vorbereitung wird um eine kurze Anmeldung gebeten bei juergen.albrecht@guetersloh.de