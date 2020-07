Paderborn. Kann Malerei etwas so naturgetreu darstellen wie die Fotografie? Und ist das überhaupt wichtig? Diese und andere Fragen haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops „Naturalistisch oder abstrakt“ gestellt, der vergangene Woche im Rahmen des Kulturrucksack stattfand. Zusammen mit Fotograf Juan Zamalea und Künstlerin Christina Strunz experimentierten sie mit Blickwinkeln, Techniken, Farben und Beleuchtung. Die Ergebnisse des Workshops zeigen die jungen Künstlerinnen und Künstler jetzt in der Kinderbibliothek.

„Wir wollten herausfinden, wie sich Malerei und Fotografie gegenseitig inspirieren, und die Eigenschaften der jeweiligen Technik ausloten“, so Christina Strunz, die mit den Jugendlichen nicht nur über verschiedene Stile und Künstler sprach, sondern auch in unterschiedliche Maltechniken und den Umgang mit Farbe einführte. Theoretische Kenntnisse vermittelte der Workshop auch im Bereich Fotografie. So lernten die Kursteilnehmenden unter anderem etwas über die Geschichte des Mediums – von der Lochkamera bis zur Digitalfotografie.

Anschließend wurde das theoretische Wissen in die Praxis umgesetzt: Unter dem Motto „Stadt und Natur“ gingen die jungen Künstler auf Motivsuche in der Paderborner Innenstadt, um selbst mit der Kamera kreativ zu werden. Gemalt wurden die jeweils gleichen Motive mit Acrylfarbe auf Leinwand, sodass jede Natur- und Stadtansicht mit verschiedenen Techniken festgehalten und auch verfremdet wurde.

Wer sich die Kunstwerke in den kommenden Wochen anschauen möchte, kann dies zu den Öffnungszeiten der Kinderbibliothek (dienstags bis freitags von 10.30 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr) tun.