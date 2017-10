Nationale und internationale Tennis-Stars bestreiten das Mixed-Duell

HalleWestfalen. Die Geburtstagsparty der 25. GERRY WEBER OPEN ist inzwischen als große Erfolgsgeschichte in den Tennis-Chroniken festgeschrieben. Doch nun richtet sich der Blick auf die 26. Turnierauflage vom 16. bis 24. Juni 2018. Und damit auch auf die beliebte „schauinsland-reisen Champions Trophy“, die traditionell am ersten Wochenende (16. & 17. Juni) vor dem Hauptfeld-Start des international renommierten ATP-Tennisevents im GERRY WEBER STADION zur Austragung kommt. Wie beim Silberjubiläum des ATP 500er- Rasenturniers werden auch 2018 an den ersten beiden Tagen Showmatches in der ostwestfälischen Eventarena gespielt – mit Topbesetzung, bestem Entertainment und spektakulären Ballwechseln. „Unser Konzept, die ‚schauinsland-reisen Champions Trophy‘ auszuweiten, hat sich bewährt. Der enorme Zuschauerzuspruch zeigt die Attraktivität dieses Angebots“, sagt Turnierdirektor Ralf Weber.

schauinsland-reisen Champions Trophy • Mixed-Duell • 16. Juni • 17.00 Uhr*

Topbesetzter Showkampf mit Deutschlands Tennis-Star Tommy Haas zum Turnierauftakt

Mit Publikumsliebling Henri Leconte, Premieren-Gewinner der GERRY WEBER OPEN 1993 Zugesagt haben auch die deutschen Spitzenspielerinnen Julia Görges und Laura Siegemund Eröffnet wird die „schauinsland-reisen Champions Trophy“ bei den 26. GERRY WEBER OPEN mit einem Mixed-Duell am 16. Juni (Samstag) 2018: Dann treten der zweimalige Haller Turniersieger Tommy Haas und Deutschlands aktuelle Nummer zwei auf der WTA-Tour, Julia Görges (WTA-Weltrangliste 27), gegen die Kombination Henri Leconte/Laura Siegemund (WTA 68) an. „Ich freue mich auf die Rückkehr nach Halle“, sagt der 39-jährige Haas, der sich in diesem Jahr als aktiver Tennisprofi von den Fans auch in Ostwestfalen verabschiedet hatte. Haas ist einer prägenden deutschen Spieler in der Ära nach Boris Becker und Michael Stich, er rückte in der Herren-Weltrangliste sogar bis auf Platz zwei vor. Der gebürtige Hamburger, der inzwischen selbst Turnierdirektor in Indian Wells ist – beim Masters- Wettbewerb in der kalifornischen Wüste – kämpfte sich auf imponierende Weise nach immer neuem Verletzungspech wieder in den Tennis-Wanderzirkus zurück. Zu seinen größten Erfolgen zählt der Gewinn der olympischen Silbermedaille im Jahr 2000 in Sydney.

An der Seite von Tommy Haas wird Julia Görges aufschlagen, die in dieser Saison für die besten Ergebnisse im deutschen Frauentennis sorgte. Seit Beginn des Jahres verbesserte sich die Bad Oldesloerin von Platz 53 bis auf Rang 26 der Weltrangliste, bei den US Open in New York wurde sie erst im Achtelfinale von der späteren Gewinnerin Sloane Stephens gebremst. „Showmatches sind jedes Mal ein tolles Erlebnis. In Halle kenne ich die Riesenstimmung und freue mich auf die tollen Fans dort“, sagt die 28-Jährige, die wie Henri Leconte zu den guten Bekannten in HalleWestfalen gehört. Der 54-jährige Franzose dürfte für das Entertainment auf dem Centre Court-Rasen zuständig sein, da der erste GERRY WEBER OPEN-Sieger 1993 auch einer der Publikumslieblinge ist. Laura Siegemund, die Mitstreiterin von Leconte, sollte bereits in diesem Jahr in der ostwestfälischen Eventarena aufschlagen, doch dann hat sie beim Nürnberger WTA-Turnier einen Kreuzbandriss erlitten. „Umso mehr will ich nun 2018 das besondere Flair bei dieser Partie in diesem tollen Stadion genießen“, sagt die Schwäbin, die nach ihrem atemraubenden Aufstieg bis unter die Top 30 der Weltrangliste das bittere Verletzungspech ereilt hatte.