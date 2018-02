Nachwuchstunier des Reit – und Fahrverein „von Lützow“ Herford

Der RV Herford startet in die neue Turniersaison

Herford. Der Reit- und Fahrverein „von Lützow" Herford eröffnet am kommenden Wochenende mit seinem Nachwuchsturnier traditionell die Turniersaison im Kreis. Das tolle Nennungsergebnis zeigt: die Reiter wissen die großzügigen Turnierbedingungen an der Planckstraße zu schätzen und bieten so den Zuschauern ein volles, abwechslungsreiches Programm.

Ein bunter Prüfungsmix in der Dressur steht am Samstag für die Nachwuchsreiter an. Nach der guten Resonanz im letzten Jahr, wird es wieder eine Kür mit Musik geben, zudem stehen Prüfungen bis zur Klasse L auf dem Zeitplan. Die Springreiter bekommen am Sonntag ihre Chance: „wir haben bewusst eine Prüfung als Stilspringprüfungen mit Stechen ausgeschrieben“, so Turnierleiter Jobst-Herrmann Schnasse. Hier müssen die jungen Reiter zunächst zeigen, dass sie das harmonische, korrekte Reiten beherrschen, nur die Besten messen sich am Ende im Stechen, wenn es gegen die Uhr und um Platzierungen geht. Zudem steht zum Abschluss ein Zwei-Phasen-Springen der Klasse L auf dem Programm.

Bei den Vorbereitungen werden bis zum Wochenende noch viele fleißige Hände in den Reithallen für beste Turnierbedingungen sorgen, der Boden der Reithallen wurde bereits in der vergangenen Woche aufgearbeitet – die Herforder Reiter fiebern schon jetzt einem tollen Start in die Turniersaison 2018 entgegen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.reiterverein-herford.de.

Titelbild: Reiterin Jona Grimm

Bild 1: Reiterin Annika Wellerdiek

Bild 2: Reiterin Marie Stuke