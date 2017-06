nachtfrequenz17 feiert zum 8. Mal die Jugendkultur in NRW

In diesem Jahr werden sich bei der Nacht der Jugendkultur so viele Orte und Initiativen beteiligen wie nie zuvor. 78 Städte und Gemeinden in ganz NRW sind dabei. Alles dreht sich um die Jugendlichen und ihre kulturellen Projekte.

NRW. Die Nacht vom 29./30 September wird ein Feuerwerk an Kreativität für Jugendliche in ganz NRW. Seit der Entstehung im Kulturhauptstadtjahr RUHR.2010 hält der steigende Trend der beteiligten Akteure kontinuierlich an und erreicht in diesem Jahr mit 78 Städten und Gemeinden einen neuen Rekord. Neben vielen Großstädten beteiligen sich auch immer mehr kleine Kommunen, für die die Nacht der Jugendkultur ein Highlight im kulturellen Jahreskalender ist. Die Auswahl der Projekte erfolgte durch eine unabhängige Jury mit Jugendlichen und Erwachsenen. Ein breites Netzwerk an Projektpartnern, Kultur- und Jugendeinrichtungen arbeitet nun an der Ausgestaltung von mehr als 170 Einzelveranstaltungen. Die Jugendlichen sind bei der Ideenentwicklung und Durchführung der Events von Anfang an dabei. So entsteht ein bundesweit einzigartiges Festival von Jugendlichen für Jugendliche.

Die Nacht der Jugendkultur lädt zum Schauen, Hören und vor allem zum Mitmachen ein – open stages, Tanz, Theater, Poetry Slams, Videodrehs, Graffiti, Club-Events, Bühnenshows von Hip-Hop bis Metal mit Lokalmatadoren und Newcomern; aber auch Workshops, Skate Contests und Dance Battle stehen auf dem Programm. Die Orte sind Jugendzentren, Jugendkunstschulen und Kultureinrichtungen wie Theater, Museen, Bibliotheken und soziokulturelle Zentren; die nachtfrequenz17 geht aber auch raus auf die Straßen, Plätze, in Leerstände und in die Parks unserer Städte in NRW.

Das gesamte Programm steht ab dem 30. August online unter www.nachtfrequenz.de. Die Teilnahme ist meistens kostenlos, teilweise sind Anmeldungen erwünscht.

Hier finden vom 29. zum 30. September die Events statt:

Aachen, Ahaus, Altenberge, Anröchte, Attendorn, Bad Sassendorf, Beckum, Bergisch Gladbach, Bergkamen, Bielefeld, Bochum, Bönen, Bonn, Bottrop, Breckerfeld, Büren, Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Dortmund,

Drolshagen, Duisburg, Dülmen, Düren, Düsseldorf, Ennepetal, Erkrath, Essen, Euskirchen, Finnentrop, Fröndenberg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Hamm, Herford, Herne, Herten, Hilchenbach, Holzwickede, Iserlohn, Kerpen, Kirchhundem, Kleve, Köln, Krefeld, Kreuztal, Lennestadt, Leverkusen, Lippstadt, Lüdenscheid, Mettmann, Minden, Moers, Neukirchen-Vluyn, Neuss, Niederkrüchten, Oberhausen, Oer-Erkenschwick, Olpe, Paderborn, Pulheim, Ratingen, Recklinghausen, Remscheid, Schlangen, Schmallenberg, Schwerte, Siegen, Solingen, Steinfurt, Sundern, Unna, Vlotho, Wadersloh, Warstein, Wenden, Werne, Wuppertal.

nachtfrequenz17 – Nacht der Jugendkultur wird veranstaltet von der LKJ NRW e.V. und gefördert vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW.