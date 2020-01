Nachhaltiges Shoppingerlebnis für die ganze Familie

Kaunitz. Wer am 29.02. in die Ostwestfalenhalle Kaunitz kommt, den erwartet ein umfangreiches Shoppingerlebnis für Groß und Klein. Auf 1.800 m² präsentieren sich ca. 120 Aussteller in erster Linie mit Secondhandkleidung für die gesamte Familie, für alle Größen und Geschmäcker. Auch Spielzeug, Deko, Kosmetik und Handgemachtes werden zu finden sein. Nachhaltiges Shoppen zu niedrigen Preisen lässt viele Lieblingsstücke von einer Hand in die andere gehen. Eine Umkleidekabine ermöglicht es, ausgewählte Favoriten direkt anzuprobieren. Besonderes Highlight ist der Gemeinschaftstand des th!nk pink Clubs aus Herford und dem Dream- Liner Limousinenservice aus Oerlinghausen. Bei th!nk pink können sich alle interessierten oder betroffenen Frauen zum Thema Brustkrebs austauschen und informieren. Welche Rolle die 10-Meter- Lange Stretchlimousine dabei spielt, kann man vor Ort erfahren und dazu noch eine Runde am Glücksrad drehen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. In der Halle versorgt ein Café mit Sitzplätzen die Besucher und Aussteller mit Kaffee & Kuchen, Kaltgetränken und Snacks. Vor der Halle bietet die Firma Berenbrinker Pommes, Bratwurst & Co. an. Für die Ausstellerinnen und Aussteller gilt es den schönsten Stand zu präsentieren. Dem Gewinner winkt ein Standplatz auf dem Folgemarkt am 16. Mai. Der Eintrittspreis beträgt 3,- Euro, Kinder bis 12 Jahren haben freien Eintritt. Geöffnet ist von 11 bis 16 Uhr. Shopping für jeden Geschmack beim „Macht eure Schränke bunter“-Markt