Stadtführungen in Bielefeld wieder buchbar

Bielefeld. Aus ganz Deutschland kommen aktuell die Anfragen nach dem Bielefeld-Aufkleber zum Erstliga-Aufstieg der Arminia. Bielefeld Marketing hat inzwischen schon nachproduzieren lassen, weil die Nachfrage so groß ist und die Erstauflage innerhalb von zwei Tagen vergriffen war. Insgesamt 15.000 Sticker wurden inzwischen gedruckt. Ab Donnerstag, 2. Juli, ist der kostenlose Aufkleber wieder verfügbar.

Die Sticker gibt es dann auch in der Tourist-Information Bielefeld im Neuen Rathaus (Niederwall 23), die donnerstags und freitags von 12 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet hat. Montags bis mittwochs sind die Kunden-Betreuer des Tourismus-Teams zwischen 10 und 15 Uhr per Telefon (0521 516999) und E-Mail erreichbar.

Auch Stadtführungen kann Bielefeld Marketing nach der Corona-Zwangspause wieder anbieten. Der nächste Termin ist der Überraschungs-Spaziergang „Blind Date mit deiner Stadt“ am Samstag, 4. Juli (13.30 Uhr). Auch der Altstadtrundgang ist wieder im Programm und findet das nächste Mal am Samstag, 11. Juli (11 Uhr), statt. Zum abwechslungsreichen Touren-Programm gehört auch die Segway-Tour durch Bielefeld, die am Donnerstag, 16. Juli (18 Uhr), losrollt.

Als letztes zum Arminia-Sticker: Für Sammler und Fans außerhalb Bielefelds bietet Bielefeld Marketing weiterhin eine unkomplizierte Bestell-Lösung an. Alle Infos dazu gibt es im Bielefeld-Online-Shop.