Nach alter Väter Sitte/ Mit jungem Hang zur Digitalisierung

Die Johannes Ohlendorf GmbH pflegt den besonderen Draht zum Kunden

Gütersloh. Der Kunde braucht es. Ohlendorf hat es. Das ist eines der schlichten Geheimnisse des Erfolges des Familienunternehmens Ohlendorf, in dem Alexander Ohlendorf in dritter Generation die Geschäfte führt, unterstützt von seinem Vater Peter Ohlendorf. Schrauben, Werkzeuge, Pumpen, Gewindestangen, Arbeitsschuhe: Bei jedem Produkt will Ohlendorf mit Qualität überzeugen und das schafft einen ganz besonderen Draht zum Kunden – in Gütersloh, in Deutschland und auch auf dem internationalen Parkett. Auch die Stahlprodukte werden gut nachgefragt. Diese werden an vielen Stellen gebraucht: Zum Beispiel In der Kältetechnik, im Anlagenbau oder auch in Fleischereien. Bürgermeister Henning Schulz und Wirtschaftsförderer Rainer Venhaus konnten sich bei ihrem Unternehmensbesuch sowohl von der Produktvielfalt als auch von den Entwicklungsmöglichkeiten am Standort überzeugen. Alexander Ohlendorf ist Maschinenbauer, hat zudem eine kaufmännische Ausbildung absolviert, sich bei der Industrie- und Handelskammer im Bilanzwesen und in der Marktanalyse schlau gemacht und hat letztendlich seinem Vater, Peter Ohlendorf, auf die Finger und in den Kopf geschaut. Der Spaß am Unternehmen steht beiden ins Gesicht geschrieben.

Vor 13 Jahren ist Alexander Ohlendorf ins Unternehmen eingestiegen und seit sechs Jahren haben Vater und Sohn die gemeinsame Geschäftsführung inne. “Er ist der Chef, ich helfe ihm“, sagt Peter Ohlendorf. Das Unternehmen sei gut für den Standort und gut, um kurze Wege zu bieten, wenn schnell etwas gebraucht werde. Ein Ersatzteil, eine Pumpe, oder eine kleine Schraube, so der Seniorchef. Wer zum Beispiel braucht Arbeitshandschuhe aus Baumwolle? Das sind viele. Von diesem Artikel verkauft Ohlendorf eine Million Stück im Jahr. Seit 2014 ist die Johannes Ohlendorf am Standort in der Robert-Bosch-Straße zu Hause. Am früheren Standort in der Vennstraße wurde es zu eng. Auf der 25 000 qm großen Gewerbefläche an der Robert-Bosch-Straße sind bislang 6000 qm mit dem Verwaltungsgebäude und drei Hallen bebaut. Es gibt also noch Luft nach oben.

Doch die Erweiterung erfolgt Stepp bei Stepp. Eben nach alter Väter Sitte. „Das Geld muss man ja auch erst zusammenhaben“, sagt Peter Ohlendorf. Erst im Januar dieses Jahres hat sich das Unternehmen mit der Verschmelzung mit der Thorlümke & Schöpp GmbH vergrößert. Es wurden 13 Mitarbeiter übernommen sowie ein erweitertes Angebot unter anderem mit hitzebeständigen Industrieschläuchen und auch den Kundenstamm. „Die Arbeitsabläufe, die inzwischen digitalisiert wurden, mussten sich einspielen“, sagt Alexander Ohlendorf, der jetzt 36 Mitarbeiter zu seinem Team zählt. Das Unternehmen Ohlendorf will auch in den nächsten Jahren das tun, was dem Betrieb und der Stadt gut tut, nämlich etwas unternehmen.

BU: 120 000 Artikel finden sich im Hochteillager der Johannes Ohlendorf GmbH: Unser Bild zeigt Alexander Ohlendorf (links) und Peter Ohlendorf (rechts) beim Rundgang mit Bürgermeister Henning Schulz und Wirtschaftsförderer Rainer Venhaus( zweiter von rechts).

Fotos: ©Johannes Ohlendorf GmbH

