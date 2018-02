My Job-OWL 2018: Fachkräfte von morgen/ OWL-Arbeitsagenturen beraten und vermitteln auf der Berufe-Messe in Bad Salzuflen vom 09.-11. März.



Bad Salzuflen. Fachkräfte von morgen werden nicht einfach geboren – sie werden zunächst ausgebildet und im Verlauf des Berufslebens weiterqualifiziert. „Deshalb freuen wir uns auf gute Gespräche mit Ratsuchenden und Bewerbern, damit wir das umfassende Dienstleistungsangebot der Agenturen für Arbeit in Ostwestfalen-Lippe rund um Ausbildung, Vermittlung, Weiterbildung und Qualifizierung anbieten können“, sagt Heinz Thiele, Leiter der Agentur für Arbeit Detmold. „Zusammen mit meiner Kollegin und meinen Kollegen der OWL-Arbeitsagenturen – Frauke Schwietert (Herford), Thomas Richter (Bielefeld) und Rüdiger Matisz (Paderborn) – freue ich mich auf die kommende Runde der Job-Messe in Bad Salzuflen. Das vielschichtige Spektrum an Ausstellern bietet eine gute Möglichkeit, sich umfassend über den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in der Region zu informieren.“

Obwohl es mehr als 350 Ausbildungsberufe gibt, konzentrieren sich die meisten jungen Leute in OWL auf gerade mal zehn Wunschberufe. Thiele: „Unsere Botschaft ist auch auf der my job-OWL 2018 ganz deutlich: Es gibt viele weitere Möglichkeiten das Berufsleben zu gestalten! – Neben den ‚Top 10‘ gibt es auch gute Chancen in vermeintlich unbekannten Sparten für einen erfolgreichen (vielleicht sogar noch erfolgreicheren) Start in das Berufsleben. Unsere Berufsberater und Abiturientenberater öffnen im Gespräch gerne neue Perspektiven.“

In OWL gibt es – anders als in anderen Gebieten in Deutschland wie etwa in Bayern oder Baden-Württemberg – immer noch zahlreiche junge Menschen, die gute Ausbildungsplätze vor Ort suchen. Für die ansässigen Unternehmen ist dies eine gute Gelegenheit, viele motivierte Frauen und Männer in Ausbildung zu bringen, und damit dem eigenen Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Bei optimaler Orientierung und Beratung finden Jugendliche in OWL einen tollen Job und Betriebe qualifiziertes Personal für die Zukunft!

Im Rahmen der Berufswahl, Suche nach einem Studienplatz, der Weiterbildung, der Jobsuche und möglicher Umorientierung im Beruf ist es von entscheidender Bedeutung, dass Interessenten, Dienstleister und Unternehmen direkt vor Ort zusammenkommen. – Die Messe my job-OWL 2018 bringt Jedermann (w/m) bei Ausbildung, Studium, Weiterbildung und Arbeit weiter!

Der Agenturchef betont: „Besuchen Sie den Stand der OWL-Arbeitsagenturen mit ihrem umfassenden Dienstleistungsangebot rund um Beratung und Vermittlung in Halle 20, Stand I.20.“