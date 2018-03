my job-OWL 2018

Bezirksregierung stellt Ausbildungsberufe vor

Detmold. Die Bezirksregierung Detmold wird bei der my job-OWL in Bad Salzuflen vom 9. bis 11. März als eine der größten Ausbildungsbehörden in Ostwestfalen-Lippe teilnehmen und eine Reihe von Ausbildungsberufen vorstellen. Mitarbeiter und Auszubildende aus den Dezernaten für Personal und aus weiteren Fachdezernaten geben Einblicke: in das Bewerbungsverfahren, den Ausbildungsablauf und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in der Bezirksregierung.

Folgende Ausbildungsberufe werden präsentiert: Verwaltungswirte, Vollzugsbedienstete und das Duale Studium „Bachelor of Laws“. „Mit 107 Auszubildenden von insgesamt rund 1.200 Beschäftigten haben wir aktuell eine Ausbildungsquote von fast 10 Prozent“, erklärt Johanna Korter-Halt, Ausbildungsleiterin der Bezirksregierung Detmold. „Dies ist eine sehr positive Entwicklung. Wir möchten jungen Menschen bei der Bezirksregierung eine attraktive berufliche Perspektive in der Region eröffnen.“ Informationen finden Interessierte unter: www.bezreg-detmold.nrw.de/Karriere.

Zum Hintergrund:

Die Bezirksregierung Detmold beaufsichtigt und genehmigt, moderiert und ergreift die Initiative. Und das seit 200 Jahren. Sie ist eine Behörde des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie ist ein Scharnier zwischen der Landesregierung in Düsseldorf sowie den Kreisen und Kommunen unserer Region. Bauen, Arbeit, Schule, Umwelt, Gesundheit – die Bezirksregierung bündelt diese und weitere Ressorts des Landes in einer Behörde. Gleichzeitig vertritt sie die Interessen der Region gegenüber den Ministerien und der Landesregierung.