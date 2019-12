MVA Bielefeld – Herford GmbH darf Klärschlammmonoverbrennungsanlage bauen

Anfang März reichte die MVA Bielefeld – Herford GmbH einen Genehmigungsantrag zur Errichtung einer Klärschlammmono- verbrennungsanlage ein.

Bielefeld. Jetzt hat die Bezirksregierung Detmold die Genehmigung erteilt und damit grünes Licht für denBau der Anlage auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage in Bielefeld gegeben.Der Baubeginn soll in 2021 sein , so dass mit einer Inbetriebnahme in 2023 gerechnet wird . Im August fand der Erörterungstermin der Bezirksregierung Detmold statt. Dort wurden Einwendungen erörtert, die Bürgerinnen und Bürger bzw.

Verbände im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gestellt haben. Die Einwendungen bezogen sich haupt- sächlich auf zusätzlichen LKW – Verkehr sowie Lärm – und Geruchsbelästigung. Die erstellten Gutachten bestätigen, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten sind. Stefan Pöschel, Geschäftsführer der Interargem dazu: „ Wir nehmen die Sorgen der Anwohner natürlich ernst und halten uns an unsere Zusage, die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten.“ „Wir schließen die Anlage an unsere Rauchgasreinigung mit modernster Filtertechnik an. Mit diesem technischen Konzept wird die Anlage wie die Müllverbrennungsanlage höchste Umweltstandard serfüllen ,“ ergänzt Thomas Pörtner, technischer Geschäftsführer der MVA Bielefeld.