Mut und Witz prägen den Bielefelder Markentag

Bielefeld. Mut im Marketing: Was lässt sich damit erreichen und was kann Bielefeld und die Wirtschaft in der Stadt daraus lernen? Darum ging es beim 2. Bielefelder Markentag, organisiert von Bielefeld Marketing. Mit dabei waren an diesem Abend namhafte Referenten aus der Kommunikations- und Marketingbranche, darunter Peter Pirck (Brandmeyer Markenberatung, Hamburg), Jörn Harguth (Dr. Wolff-Gruppe, Bielefeld) und – als „Special-Guests“ – der Bielefelder Cartoonist Ralph Ruthe und Dr. Adolf Klenk, das „Markengesicht“ des Alpecin-Shampoos. Auch der Moderator des Markentags war ein bekanntes Gesicht aus dem Fernsehen: Marc Bator, Nachrichtenmoderator bei Sat.1 und zuvor ARD-Tagesschausprecher.

Der Bielefelder Markentag war diesmal zu Gast im Dr. Wolff-Institut. Dort gab Bielefeld Marketing vor 160 Gästen aus der Stadtgesellschaft aktuelle Einblicke in den Stadtmarkenprozess. Geschäftsführer Martin Knabenreich hatte positive Nachrichten dabei: Die Bielefeld-Partner, das offizielle Unterstützernetzwerk der Stadtmarke Bielefeld, haben inzwischen die „50er-Marke“ geknackt. „Wir freuen uns sehr darüber, dass sich bereits 52 Bielefelder Unternehmen und Institutionen für das Stadtmarketing engagieren und damit die Neuausrichtung der Image-Arbeit für unsere Stadt ermöglichen“, sagte Knabenreich.

Knabenreich ergänzte: „Diese Unterstützung bestätigt uns und spornt uns weiter an. Wir gehen in Bielefeld sehr erfolgreich neue Wege im Stadtmarketing und dazu gehört auch Mut. Unsere sehr bürgernah angelegte Stadtmarkenstrategie mit neuen Beteiligungsformaten und Marketingmaßnahmen wie die Fan-Aktion für Bielefeld(link is external) oder das Mitmach-Stadtlogo(link is external) wurde bisher toll aufgenommen. Und hinzu kommen kleine Bonbons wie die Auszeichnung unseres neuen Markenauftritts mit dem German Brand Award(link is external) im vergangenen Jahr.“

Hochkarätige Referenten boten den Gästen an diesem Abend den Blick über den Tellerrand. Jörn Harguth, Mitglied der Geschäftsleitung der gastgebenden Dr. Wolff-Gruppe, und Peter Pirck, Gesellschafter der renommierten Brandmeyer Markenberatung aus Hamburg, referierten über die Prinzipien erfolgreicher Markenkommunikation. Dazu kam es zum unterhaltsamen Aufeinandertreffen eines ungewöhnlichen Duos: der Bielefelder Cartoonist Ralph Ruthe und Dr. Adolf Klenk, der Forschungsleiter der Dr. Wolff-Gruppe. Klenk wurde durch seine Auftritte in TV-Werbespots für das Shampoo Alpecin zu einem bekannten „Markengesicht“. Ruthe hatte die Spots als Vorlage für eine bei sein Fans heiß geliebte Satire (link is external)genutzt.

Martin Knabenreich und Kati Bölefahr-Behrends, Projektleiterin der Stadtmarke Bielefeld bei Bielefeld Marketing, gaben einen Ausblick auf anstehenden Marketingmaßnahmen für die Stadt. Geplant sind in diesem Jahr unter anderem eine digitale Werbekampagne, die insbesondere Tagesbesucher aus der Region verstärkt in die Stadt und zu den Veranstaltungs- und Freizeit-Highlights locken soll, sowie gezielte Marketingmaßnahmen, die auch Menschen im angrenzenden Niedersachsen ansprechen. Dazu gehört die Veröffentlichung des Stadt-Magazins „Bielefeld jetzt“ zu zwei Terminen im Jahr mit einer Auflage von jeweils rund 400.000 Exemplaren. Eine Übersicht über den Bielefelder Stadtmarken-Prozess gibt es auf der Website von Bielefeld Marketing.