Musikprojekt für Jugendliche startet

Büren. In Büren startet in der kommenden Woche das Projekt „Inter Büren – schreib Dein Lied“. Jeden Donnerstag treffen sich Jugendliche im Bürener Jugendzentrum „Treffpunkt 34“, Bahnhofstraße 34, um einen deutsch-englischen Song zu erarbeiten, der die Gemeinsamkeiten in der Zuwanderungserfahrung jugendlicher Aussiedler und Flüchtlinge thematisiert. Unterstützt werden sie von der Musikpädagogin Lina Pickhardt. Am Ende des Projektes soll ein Liveauftritt stehen, um den Song zu präsentieren.

„Hier könnte die jährlich stattfindende Schools-out-party ein passender Rahmen sein“, schildert Norman Hansmeyer, städtischer Jugendpfleger. Auch ein Musikvideo soll zum Abschluss entstehen. Initiator des Projektes ist der AWO-Kreisverband Paderborn, Kooperationspartner die städtische Jugendpflege Büren. Zudem wird das Projekt von der Liz-Mohn-Kultur- und Musikstiftung als eines von 14 Projekten finanziell gefördert.

„Die Ausstattung des Proberaums im Bürener Treffpunkt 34 lässt vielfältige Variationen zu. Die Teilnehmer können durch die Musik eine neue Ausdrucksmöglichkeit erleben, die eine oftmals schwierige sprachliche Verständigung ergänzt. Musik verbindet schließlich“, sind sich die Organisatoren einig und freuen sich auf den kommenden Donnerstag, 18. Januar, wenn das Projekt um 18:00 Uhr beginnt. Willkommen sind alle interessierten Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren, es sind noch Plätze frei.