Musikalischer Nachmittag „Lasst uns zusammen singen!“

Vokalgruppe via Harmonie begleitet am Sonntag im Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte gemeinsam mit dem Kulturreferat für Russlanddeutsche durch eine besondere Gesangslandschaft

Detmold. Viele Überraschungen bietet das Liedgut der Russlanddeutschen. Aus der historischen Heimat mitgeführte, selbstkomponierte oder von Nachbarn adaptierte Lieder bilden eine bunte Mischung eigener Prägung. So wurzelt eine hierzulande längst vergessene Art zu singen im europäischen Mittelalter und Spuren eines populären Heimatliedes führen überraschenderweise zum Broadway. Um ihre Gesangstraditionen festzuhalten wurde ein eigenes Ziffernsystem als einfachere Alternative zum Notensystem entwickelt und spezialisierte Verlage druckten weltliche und geistliche Gesangbücher in hohen Auflagen. Musik und Gesang gaben diesen Menschen neben Gemeinschaftsgefühl auch Heimat, Trost und Halt besonders in den schweren Zeiten.

Die Detmolder Vokalgruppe via Harmonie pflegt aktiv dieses Kulturerbe und lädt zum Mitsingen ein. Das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte bietet gemeinsam mit dem Kulturreferat für Russlanddeutsche am kommenden Sonntag ab 16 Uhr allen Interessenten sich über diese Besonderheiten zu informieren und aktiv mitzumachen.

Bereits ab 15 Uhr können Besucher an einer unentgeltlichen Führung durch das Museum teilnehmen.

Der Eintritt ist frei.

Foto: © Musuem für russlanddeutsche Kulturgeschichte