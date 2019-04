Musikalischer Frühlingsspaziergang

Paderborn. Nach der großen Resonanz mit über 80 Teilnehmern bei der Premiere im letzten Jahr gibt es am Samstag, 27. April 2019, um 14.30 Uhr eine Neuauflage des Musikalischen Frühlingsspaziergangs mit dem Paderborner Frauenchor und dem stellvertretenden Bürgermeister Dieter Honervogt.

In diesem Jahr geht es rund um den Padersee. Die jüngst fertiggestellte Umflut, die neuen Paderbrücken und die Renaturierung des Gebietes stehen im Fokus der Erläuterungen des Bürgermeisters. Zwischendurch lädt der Paderborner Frauenchor zum Mitsingen und Zuhören verschiedener Frühlingslieder ein. Die Teilnahme an dem etwa zweistündigen Frühlingsspaziergang ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Treffpunkt ist beim Padercafé am Padersee. Eingeladen sind alle, die Freude daran haben, gemeinsam zu singen und die neusten Informationen über die Entwicklung am Padersee zu erfahren.