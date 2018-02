Musikalischer Besuch aus D.C.

Musikalischer Besuch aus Washington D. C. – Gemeinsames Konzert der Orchester aus den USA und Detmold

Detmold. Zehn Tage lang bekam das Detmolder Jugendorchester Zuwachs aus den USA: Rund 35 Mitglieder des McLean High School Orchestra aus Washington D. C. kamen in Detmolder Gastfamilien unter und führten so die jahrzehntelange Tradition des deutsch-amerikanischen Orchesteraustausches weiter. Begrüßt wurden die Schülerinnen und Schüler von der stellvertretenden Bürgermeisterin Christ-Dore Richter im Detmolder Rathaus. Mit dabei war auch die amerikanische Dirigentin Starlet Smith. Sie besuchte Detmold zum ersten Mal selbst als Schülerin und stattete der Residenzstadt nun als Lehrerin den bereits vierten Besuch ab. Sie genießt die Atmosphäre in Detmold und schätzt besonders den engen Kontakt zur Musik. Gemeinsam mit Florian Wessel, musikalischer Leiter des Detmolder Jugendorchesters, dirigierte sie den gemeinsamen Auftritt der beiden Orchester im Grabbe-Gymnasium. Zusammen interpretierten die Orchester berühmte Melodien aus Bizets Oper „Carmen“. Doch nicht nur das Musizieren verbindet die amerikanischen und die deutschen Schülerinnen und Schüler miteinander.

Auf dem Programm standen auch gemeinsame Aktivitäten wie Bowling, eine Besichtigung des Detmolder Schlosses sowie ein Besuch im Landestheater Detmold. Als Highlight wurden die beiden Orchester unter der Schirmherrschaft von Jürgen Hardt, Bundestagsmitglied und Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit des Auswärtigen Amtes, zu einem Empfang im Auswärtigen Amt in Berlin eingeladen und durften ihr Können noch einmal bei einem Konzert in der deutsch-amerikanischen John-F.-Kennedy-Schule zeigen.