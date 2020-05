Musik liegt in der Luft

Pro Herford überrascht mit Live-Musik zum Vatertag

Herford, Die Pro Herford organisiert heute in der Zeit von 12 bis 16 Uhr Überraschungskonzerte zum Vatertag – die Veranstaltungsorte innerhalb Herfords werden nicht verraten.

Sommerliche Temperaturen werden für kommenden Donnerstag angekündigt – somit beste Voraussetzungen den beliebten Feiertag zu planen. Bereits geöffnete Freizeiteinrichtungen, Fahrrad- oder Wandertouren sind dazu ein beliebter Ausgleich zum Alltag, zwischendurch oder zum Abschluss noch ein Getränk im wieder eröffneten Biergarten oder ein Eis im Café genießen. Zu Corona-Zeiten aber alles mit nötigem Abstand, einer Mund-Nase-Bedeckung sowie unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen. Aber etwas fehlt: Die so lang vermisste Livemusik!

Die Pro Herford hat sich daher für den Feiertag etwas Überraschendes ausgedacht, vom dem nicht nur die Väter profitieren : Die Ladefläche eines Pick Up ALASKAN der Marke Renault wird zur mobilen Bühne für den Musiker Chris Blevins und seiner Soundanlage. „Nachdem die Veranstaltung zum Herforder Frühling mit der Automeile abgesagt werden musste, freuen wir uns jetzt, den Herfordern auf diesem Weg eine Freude bereiten zu können und stellen das Fahrzeug gerne kostenlos zur Verfügung“ erläutert Tim Rosenhäger von Autohaus Rosenhäger/Mattern.

Am kommenden Donnerstag von 12 bis 16 Uhr sind Chris Blevins und die Pro Herford unterwegs, um an wechselnden Orten in Herford die Besucher mit spontanen Kurzkonzerten zu überraschen. Die Bühne auf der Ladefläche des Pick Up ALASKAN ist in wenigen Minuten einsatzbereit und die Besucher können sich über ein Stück Konzert-Atmosphäre erfreuen. Nach einigen Liedern geht es weiter, denn es sollen möglichst viele Herforder an diesem Tag die Live-Musik erleben können.

„Wie schon mit unserer emotionalen Aktion zum Muttertag wollen wir auch mit diesen Überraschungskonzerten nah bei den Menschen unserer Stadt sein und sie auf ihrem Weg zur Normalität begleiten. Ich kann mir gut eine Fortsetzung und Entwicklung dieser Projektidee vorstellen“, beschreibt Frank Hölscher von der Pro Herford die Motivation des Stadtmarketings.