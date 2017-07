Musical-Woche für Jugendliche im Schloss Brake

In den Sommerferien haben 14- bis 21-Jährige die Möglichkeit, ein Musical einzustudieren und es anschließend öffentlich aufzuführen. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

Lemgo. Einmal auf einer richtigen Bühne stehen und zeigen, welche Talente in einem schlummern – dieser Traum kann nun tatsächlich wahr werden. Denn das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake lädt vom 4. bis 11. August erstmals zu einer Musical-Woche ein. Doch was genau kann man sich darunter vorstellen? „Innerhalb von nur sieben Tagen studieren interessierte Teenager im Alter von 14 bis 21 Jahren gemeinsam mit zwei professionellen Dozenten ein spannendes Musical ein, das sie anschließend sogar im Innenhof des Schlosses öffentlich aufführen“, erklärt Dr. Vera Lüpkes, Leitende Direktorin des Weserrenaissance-Museums.

Die Teilnahme kostet 49 Euro und ist auf 45 Jugendliche begrenzt. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen unter Tel. 05261/945010 oder unter info@museum-schloss-brake.de.

Schauspiel, Tanz und Gesang – diese drei Fächer stehen bei den Jugendlichen während der Musical-Woche täglich auf dem Stundenplan. Die Leitung des Projekts liegt in den Händen von Sven Niemeyer. Der Tänzer, Choreograph und Coach studierte Tanz, Gesang und Schauspiel in Hamburg, München und Los Angeles. In den letzten 15 Jahren stand er in über 50 Produktionen im In- und Ausland auf der Bühne und vor der Kamera. Als Gast-Dozent ist er ebenfalls international tätig und wurde in der Vergangenheit u.a. nach Paris, Moskau, Amsterdam, Prag oder San Francisco eingeladen, um dort zu unterrichten. Regelmäßig unterrichtet er an großen professionellen Ausbildungsstätten in Deutschland. Von 2001-2011 fest an der Stage School Hamburg sowie von 2013-2015 an der Universität Osnabrück/Institut für Musik. Als Choreograph arbeitet er fürs Fernsehen (TV-Spots, Musikvideos) sowie fürs Theater (u.a. Staatsoper Hamburg, Altonaer Theater, Landestheater Coburg, Burgfestspiele Jagsthausen, Philharmonie Luxembourg).

Das Musical, das die Jugendlichen im Schloss Brake einstudieren werden, hat Sven Niemeyer selbst konzipiert. Es trägt den Titel „Mach’s Maul auf“ – getreu nach einem Zitat von Martin Luther, der selbst ein geübter Sänger, Liedkomponist und Lautenspieler war. Passend zum Reformationsjubiläum und der bevorstehenden Sonderausstellung im Weserrenaissance-Museum hat Sven Niemeyer eine eigene Geschichte entwickelt, die mit Liedern aus der vorhandenen Musicalliteratur ergänzt wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können Einfluss auf die Geschichte nehmen und diese mit eigenen Ideen ergänzen. Die Jugendlichen werden in bis zu drei Gruppen aufgeteilt und vertreten somit jeweils eine Gruppe der Geschichte. „In erster Linie soll das Projekt Spaß machen, aber auch Musikverständnis, Körpergefühl und Selbstbewusstsein vermitteln und den jungen Teilnehmern die Chance geben, auf einer Bühne zu stehen“, sagt Sven Niemeyer. Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich.

Die Geschichte des Musicals ist schnell erzählt: Eine Gruppe von Adligen gründet Luther zu Ehren einen Gesangsverein und probt nahezu rund um die Uhr. Schließlich wollen die Sängerinnen und Sänger bei einem großen Fest im Schloss auftreten und mit ihren Sangeskünsten glänzen. Bei den Proben stößt ein Vereinsmitglied zufällig auf die Überlieferung eines alten Lutherliedes, das magische Kräfte besitzt. Durch das Singen des Liedes erwacht eine Gruppe von Schlossgespenstern, die nun ihr Unwesen im Schloss treibt. Zu allem Überfluss ist außerdem eine Gruppe von (nicht sehr intelligenten) Räubern aus der Vergangenheit in die heutige Zeit transportiert worden. Die Räuber verstehen nicht, warum, wieso und weshalb sie sich in der falschen Zeit befinden und vermuten Hexerei als Auslöser für ihr Dilemma. Auf der Suche nach der Hexe stoßen sie ebenfalls auf den Gesangsverein und sprengen zusammen mit den Gespenstern die Feierlichkeiten zum Lutherjahr. Ob und wie sich das große Tohuwabohu auflöst, kann man bei der großen Abschlussaufführung am Freitag, 11. August, um 18 Uhr open air im Schlossinnenhof erleben.

Wer Interesse hat, bei diesem kurzweiligen Musical mitzuwirken, kann sich ab sofort im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake anmelden, und zwar unter Tel. 05261/945010 oder unter info@museum-schloss-brake.de. Tickets für die Abschlussveranstaltung am Freitag, 11. August, um 18 Uhr gibt es ebenfalls ab sofort zum Preis von 5 Euro im Weserrenaissance-Museum, und zwar dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Bilder: Sven Niemeyer im Porträt und beim Training © der Veranstalter