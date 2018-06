Musical-Freizeit der Konzert- und Opernsängermin Petra Merschmann

Musical-Freizeit der Konzert- und Opernsängerin Petra Merschmann für von Leukämie betroffene Kinder und Jugendliche und interessierte Helferkinder/-jugendliche vom 13. bis 20. Juli im Jugendwaldheim Büren-Ringelstein

Paderborn. Wenn Kinder gegen Krebs kämpfen, leiden nicht nur sie selbst sondern auch ihre Familien und ihr gesamtes Umfeld. Die Opern- und Konzertsängerin Petra Merschmann will betroffenen Kindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 17 Jahren auch in diesem Jahr über die Musik eine unbeschwerte Zeit ermöglichen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Volker veranstaltet sie bereits zum siebten Mal eine Musical-Ferienfreizeit vom 13. bis 20. Juli im Jugendwaldheim Ringelstein in Büren-Harth. „Wir möchten Kindern und Jugendlichen, die an Leukämie oder Krebs leiden, die diese Erkrankung bereits durchgestanden haben oder in deren Umfeld Angehörige betroffen sind, Selbstbewusstsein und Mut vermitteln“, sagt Merschmann. Schirmherr ist wieder Landrat Manfred Müller. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Merschmann ist Rektorin der International Musical Academy und engagiert sich ehrenamtlich im Kampf gegen Leukämie. Sie kennt die Ängste und Nöte, weiß um die Bedeutung von Unterstützung und Ermutigung während und vor allem nach den Therapien, weil sie selbst wiederholt gegen den Krebs kämpfen musste.

Vom 13. bis 20. Juli singen, performen und tanzen die teilnehmenden Kinder (ab 7 Jahren) und Jugendliche im Jugendwaldheim in Büren- Ringelstein. Dort erarbeiten sie in unterschiedlichen Proben ein Konzertprogramm, das sie im Rahmen eines großen Benefizkonzertes einer breiten Öffentlichkeit präsentieren werden. Die Zuschauer werden wieder um Spenden zugunsten der José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. gebeten.

Im Laufe der Freizeit erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Kostüm- und Maskenbildnerei, stellen Ausstattungsgegenstände her und werden in Stimmbildung sowie Körperhaltung und–spannung trainiert und weitergebildet.

„Wir suchen auch Kinder und Jugendliche, die durch ihr Interesse, ihre Hilfe und ihre Freude an der Musik und der Gemeinschaft die positiven Prozesse des gemeinsamen Erlebens und Arbeitens innerhalb der Freizeitwoche fördern“, bekräftigt Petra Merschmann.

Informationen und Anmeldeunterlagen sind unter der 01 77 4 65 92 38 oder rektorin@musical-academy.de erhältlich.