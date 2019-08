Museumswissenschaftler und Restauratoren führen durch das LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold . Wer einen Einblick in die unterschiedlichen Arbeitsbereiche und Aufgaben im LWL-Freilichtmuseum Detmold gewinnen möchte, hat an jedem Freitag im August die Gelegenheit, an Führungen der Museumswissenschaftlerinnen und Restauratoren des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) teilzunehmen. Jeweils um 15 Uhr starten die kostenlosen Rundgänge. Den Anfang macht die Ausstellungskuratorin Janina Raub, die am Freitag (2.8.) die Entstehung der aktuellen Sonderausstellung „Vergiss die #liebe nicht!“ erläutert. Eine Woche später (9.8.) steht bei dem Bauhistoriker Dr. Hubertus Michels die Restaurierung des Gräftenhofes auf dem Programm.

Mitte August (16.8.) erläutert Michels bei einer Baustellenführung die Arbeiten im Haus Stöcker, das im Siegerländer Weiler künftig das Wohnen in den 1960er Jahren thematisiert. Die Museumsarchitektin Claudia Diekmann widmet sich am 23.8. den Amphibien und den baulichen Schutzmaßnahmen, die das Museum für Lurchi und Co. ergreift. Den Abschluss im August bildet Museumsrestaurator Wolfram Bangen, der „Farbige Möbel“, aktuelle Arbeiten aus seiner Werkstatt im Bauhof, zeigt.