Museumswissenschaftler führen durch das LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold . Was gibt es bei der Restaurierung eines historischen Gebäudes wie dem Münsterländer Gräftenhof im LWL-Freilichtmuseum Detmold zu beachten? Auf welchen wissenschaftlichen Untersuchungen und Befunden bauen die Arbeiten auf? Diesen und weiteren Fragen widmet sich Dr. Heinrich Stiewe, Wissenschaftler des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), bei einer Führung durch den Münsterländer Gräftenhof am Freitag (10. Juli). Ab 15 Uhr nimmt der Bauhistoriker und Sammlungsleiter des Museums die Besucher mit auf eine Tour durch die Baugeschichte des 42 Meter langen Haupthauses, das der LWL im vergangenen Jahr nach einer umfangreichen Restaurierung und Umgestaltung wiedereröffnet hat. Stiewe lässt Interessierte an den wissenschaftlichen Untersuchungen teilhaben, die zu einer ganz neuen Farbgestaltung im Zustand der Zeit um 1800 geführt haben.

Wer sich mehr für Fragen rund um das Thema Fachwerk interessiert, sollte sich schon einmal einen weiteren Führungstermin des Museumsexperten vormerken. Am Freitag (7.8.) um 15 Uhr widmet sich Stiewe unter dem Titel „Fachwerk-Fragen“ den vielfältigen Formen dieser traditionellen Bauweise mit ihren regionalen Unterschieden. Die Führungen sind, abgesehen vom Mu-seumseintritt, kostenlos. Eine Anmeldung ist aufgrund der Rückverfolgbarkeit im Infobüro des Museums unter Tel. 05231 706 104 erforderlich.