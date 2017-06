Museumswalk in Detmold am 24. Juni

Detmold (lwl). Freunde des Nordic Walkings können sich freuen: Am längsten Tag des Jahres, am Samstag, 24. Juni, findet erneut der Museumswalk im LWL-Freilichtmuseum Detmold statt. Um 17 Uhr beginnt der beliebte, 7,5 Kilometer lange Walk durch das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Neu ist nicht nur der Termin, sondern auch der Kooperationspartner: Die „Freunde des LWL-Freilichtmuseums Detmold“ werden in diesem Jahr vom VfL Hiddesen unterstützt. Ab sofort können sich Sportbegeisterte anmelden.

In den vergangenen Jahren fand der Museumswalk am Wochenende vor dem Saisonstart statt. Da es bei diesem Termin aber häufig noch recht kühl war oder sogar Schnee lag, haben die Veranstalter den Museumswalk in den Sommer verschoben. „Unter dem Motto ‚Mittsommerwalk‘ erwartet die Sportler eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Strecke sowie ein gemütlicher Abend im Museum“, ist sich Maren Lampe, Vorsitzende der „Freunde des LWL-Freilichtmuseums Detmold“, sicher. Und noch etwas ist neu. „Erstmals können sich die Teilnehmer die 7,5 Kilometer lange Strecke für das Sportabzeichen anrechnen lassen. Durch die Unterstützung des VfL Hiddesen, über die ich mich sehr freue, ist diese Zeitnahme möglich“, berichtet LWL-Museumsdirektor Prof. Dr. Jan Carstensen.

Trotz des neuen Gewandes werden die Walker die Veranstaltung wiedererkennen. Das professionelle Aufwärmtraining im Eingangsbereich des Museums darf nicht fehlen, bevor die Gruppe ihren Weg durch das Gelände antritt. Angefangen im Osnabrücker und Mindener Land, geht es an der Kappenwindmühle vorbei zum Lippischen Meierhof. Unterwegs wird eine Getränkestation eingerichtet. Nach einem Abstecher durch das Paderborner Dorf endet der Walk in diesem Jahr im Sauerländer Dorf, wo die Teilnehmerurkunde, eine Bratwurst vom Grill und kalte Getränke auf die Sportler warten. Außerdem gibt es eine Tombola, bei der viele attraktive Preise winken. Unterstützt wird der Museumswalk von der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold, der Lippischen Landesbrandversicherungsanstalt, der Brauerei Strate, dem Laufladen Endspurt, den Stadtwerken Detmold, Bad Meinberger, der Fleischerei Jobst, der Museumsgastronomie „Im Weißen Ross“ und Kallenbach-Medien.

„Wir rechnen mit großem Interesse. Schnell zu sein lohnt sich, denn bei 600 Teilnehmern ist Anmeldeschluss“, berichtet Henning Stiegmann, Erster Vorsitzender des VfL Hiddesen. Wer Lust bekommen hat, an dem Jedermann-Lauf teilzunehmen, kann sich ab sofort bis zum 9. Juni anmelden. Die Startgebühr beträgt 12,50 €. Eine Anmeldung erfolgt online über die Homepage der Freunde (www.freunde-freilichtmuseum-detmold.de). Ist die Maximalteilnehmerzahl von 600 Personen erreicht, verkürzt sich der Anmeldezeitraum. Nachmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 05231/706-0 oder per E-Mail: freunde-detmold@lwl.org.

Foto 1: Freuen sich gemeinsam auf den 7. Museumswalk im LWL-Freilichtmuseum Detmold (v. l.): Anna Stein, Museumsdirektor Prof. Dr. Jan Carstensen (beide LWL-Freilichtmuseum Detmold), Heiner Marx (Freunde des LWL-Freilichtmuseums), Jürgen Brandt, Dirk Schafmeister (beide VfL Hiddesen), Maren Lampe (Vorsitzende der Freunde des LWL-Freilichtmuseums) und Henning Stiegmann (Erster Vorsitzender des VfL Hiddesen) © LWL/Schröder

Foto 2: Kurz vor Startschuss zum Museumswalk: Aufwärmtraining im Eingangsbereich des LWL-Freilichtmuseums Detmold © LWL/Stein