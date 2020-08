Paderborn. Museumsroute statt Museumsnacht – so lässt sich ein weiteres digitales Kultur-Format in Paderborn während der Corona-Krise kurz zusammenfassen. Da es eine Museumsnacht mit Enge und Überfüllung wie in den vergangen Jahren derzeit nicht geben kann, haben die Macherinnen und Macher der Kultour Caching App eine Museumsroute erarbeitet und bereits freigeschaltet.

Vor jedem beteiligten Museum und vor jeder beteiligten Galerie findet sich eine orangefarbene Plakette. Wenn man das darauf befindliche Bild scannt, erhält man eine kleine Einführung, zum Beispiel von Christoph Stiegemann vorm Diözesanmuseum, Andrea Brockmann vor der Städtischen Galerie in der Reithalle oder von Sven Mecke am Naturkundemuseum – und zwar mit freigestelltem Bild, also direkt vor Ort. Beteiligt sind große Häuser wie das Heinz Nixdorf Museums Forum und kleine Einrichtungen wie die KleppArt oder die Galerie Märzhase. Überall wird etwas übers Haus oder über die jeweilige derzeitige Ausstellung berichtet.

Museumsführer Heiko Grosche empfiehlt, die ganze Museumstour von Schloß Neuhaus bis nach Paderborn mit dem Fahrrad abzufahren und nichts auszulassen. Seine Einführung gibt es auf der Website www.kultour-caching.de, beim Scannen der großen Anzeigen und Plakate, der Kultour Caching App Postkarte und an den Plaketten an der Städtischen Galerie in der Reithalle und vorm Stadtmuseum.

Die App selbst gibt es kostenlos zum Download im Play Store von Google und im App Store von Apple. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.paderborn.de/museumsnacht oder unter www.kultour-caching.de.