Bombenentschärfung!

Paderborn. Am morgigen Sonntag wird im Norden Paderborns eine tonnenschwere Fliegerbombe entschärft. Um den Fundort der Bombe muss eine Sperrzone im Umkreis von 1,5 Kilometern eingerichtet werden. Innerhalb dieser Zone liegt auch Museum in der Kaiserpfalz des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Das Museum bleibt daher am Sonntag geschlossen, auch die für 15 Uhr angekündigte öffentliche Führung kann nicht stattfinden.