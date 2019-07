Multivision Energievision 2050 zu Gast in Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück . Die bundesweite Bildungsveranstaltung „Energievision2050 – Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“ war zu Gast in Rheda-Wiedenbrück. Rund 600 Schülerinnen und Schüler des Einstein-Gymnasiums und der Osterrath-Realschule nahmen teil. Als Schirmherr der Veranstaltung hob Bürgermeister Theo Mettenborg in seinen Grußworten den Einsatz der Schülerinnen und Schüler besonders hervor. „Klimaschutz geht uns alle an. Wir haben nur diese eine Welt, die uns anvertraut ist!“, bekräftigte er.

Um die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 90 Prozent zu senken, muss eine gemeinsame Vision für die Zukunft her, lautet die Idee der Veranstaltung. Gemeinsam entwickelten die Akteure Ideen, wie die vollständige Reduktion der Treibhausgasemission bei gleichzeitiger Erhaltung der Lebensqualität erreicht werden kann. Im Rahmen der Bildungsveranstaltungen soll diese Frage beantwortet, Visionen aufgezeigt und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Thematik ermöglicht werden. Die teilnehmenden Schüler sind motiviert, einen echten Wandel zu bewirken.

Es existieren bereits einige Projekte und Ideen als Lösungsvorschläge. Der notwendige Wandel und das Umdenken der Menschen ist dabei stets eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch auf die jüngere Generation zukommt.

Die Kampagne „Energievision2050 – Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“ tourt für drei Jahre durch die weiterführenden Schulen der Bundesrepublik. Rund 2.000 Schulen stehen auf der Standortliste, so sollen bis zu 500.000 Schüler erreicht werden.

Als Projektträger fungieren „die Multivision e.V.“, „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“, der „Deutsche Städte- und Gemeindebund“ und „Plant for the Planet“. Unterstützung erfährt das Projekt durch den Verband kommunaler Unternehmen (VKU) sowie dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Finanziert wurden die Veranstaltungen durch die Stadt, die beiden Schulen und die Kreissparkasse Wiedenbrück.

Die Kampagne richtet sich direkt an Jugendliche. „Wir wollen Jugendliche direkt und unterhaltsam informieren, wie Nachhaltigkeit geht und welche Wichtigkeit sie für ihr Leben hat. Im täglichen Leben der Heranwachsenden haben Nachhaltigkeit, Klima-und Energiethemen keinen ausreichenden Stellenwert und die Jugendlichen verfügen häufig über ein geringes Wissen. Mit unserer Kampagne gelingt es uns, den schulischen Unterricht dazu inhaltlich fundiert und intensiv anzureichern und die Schüler für eine persönliche Beteiligung zu motivieren.“, ist Franz Schättle von der Multivision e. V. überzeugt.

Die Multivision ist als Maßnahme „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet und eine der größten deutschen Akteure der Nachhaltigkeitsbildung.