Multimodale Mobilität im Kreis Lippe

Kreis Lippe. Das Carsharing-Angebot app2drive startet jetzt Lippeweit. Den ge-meinsamen Startschuss hierzu gaben Landrat Dr. Axel Lehmann und die Bürgermeister der Städte und Gemeinden am Detmolder Kreishaus. „Einen Flächenkreis wie den Kreis Lippe mit einem Carsharing-Angebot auszustatten ist eine logistische Herausforderung, für die es den Willen und den Einsatz der Kommunen und der Beteiligten braucht. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir hier im Lippe das Projekt gemeinsam angehen, um Lippern attraktive multimodale Angebote machen zu können.“, so Landrat Dr. Axel Lehmann.

In Lemgo hat man schon erste Erfahrungen sammeln können, dort sind bereits die ersten app2drive Fahrzeuge in Aktion. Andreas Becker, Bereichsleiter ÖPNV und Parken bei den Stadtwerken Lemgo, berichtet: „Wir können unseren Kunden mit dem Carsharing-Angebot einen echten Mehrwert bieten. Mit den sechs Autos an vier Standorten haben wir ein tolles Angebot und einen Rabatt gibt es obendrauf. Wir konnten schon einige Kunden gewinnen und hoffen diesen Trend fortsetzen zu können.“ Im Kalletal gibt es auch schon weiterführende Ideen zum Einsatz der Fahrzeuge. „Wir haben in einem Projekt mit E-Fahrzeugen bereits positive Erfahrungen damit gemacht, Fahrten von Ehrenamtlichen zum Arzt oder Einkaufen anzubieten, bzw. Besorgungen zu übernehmen. Wenn wir dafür auch die Carsharing-Autos einsetzen, haben wir ein tolles zusätzliches Angebot für Menschen, die sich nicht mehr selbst hinter das Steuer setzen können oder möchten.“, freut sich Bürgermeister Mario Hecker.

Aber auch für die kommunale Verwaltung ist das Angebot attraktiv. Dienstliche Fahrten können zum Sondertarif direkt über app2drive abgerechnet werden. Bernd Schulze-Waltrup, Verkehrsplaner bei der KVG Lippe mbH, setzt noch einen drauf. ÖPNV-Kunden haben zu-künftig noch mehr Vorteile: „Carsharing ist die ideale Ergänzung zu Bus und Bahn. Wo ich ein Auto benötige, kann ich dieses flexibel nutzen, ohne ein eigenes Fahrzeug zu besitzen. Wir bereiten aktuell vor, diese Kombination noch weiter zu fördern. Denkbar ist etwa ein Rabatt für Monatskarteninhaber.“

Aktuell gibt es im Kreis Lippe schon über 300 aktive Kunden und es werden täglich mehr. Peter Mentzel von app2drive gab einen Überblick zu den unterschiedlichen Fahrzeugen, zum Anmeldevorgang und zum aktuellen Ausbaustatus. Im Einsatz werden neben Klein- und Mittelklassewagen auch Transporter und E-Fahrzeuge sein. Mit insgesamt 29 Autos in 5 Kommunen ist app2drive schon gut vertreten, weitere Fahrzeuge kommen ständig hinzu, so dass Lippe dann flächendeckend ausgestattet ist. Eine Besonderheit: es können auch One-Way-Fahrten unternommen werden

Das Fahrzeug kann nach Benutzung auch an einem anderen app2drive Standort abgestellt werden. Auch der Buchungsvorgang ist ganz einfach: Nach Registrierung auf der app2drive Homepage (www.app2drive.com) können die Fahrzeuge direkt mit der Smart-phone-App geöffnet werden – ohne eine weitere Kundenkarte oder lästige Schlüsselübergabe. Über die Standortkarte sind die Fahrzeuge leicht auswähl- und buchbar. Und sollte einmal etwas nicht funktio-nieren oder kein Smartphone zur Hand sein ist die app2drive Hotline (0 80 00 111 2 333) rund um die Uhr erreichbar. Verschiedene Tarif-modelle für unterschiedliche Kundenbedürfnisse runden das Angebot ab. Als Einsteiger oder Wenig-fahrer zahlt man im Basistarif noch nicht einmal eine monatliche Grundgebühr.