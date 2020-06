Mühlentechnik, Landschaft, Andachten und Bienen

Neue Kurzführungen und wieder Andachten im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold (lwl). Bienen, Mühlen, Feld und Flur: Mit einer neuen Reihe von regelmäßigen Kurzführungen erweitert das LWL-Freilichtmuseum Detmold sein Angebot. Da aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW und damit einhergehender Lockerungen Führungen unter Hygieneauflagen wieder möglich sind, bietet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ab Dienstag (16.6.) etwa 30-minütige kostenlose Rundgänge durch das Freilichtmuseum für bis zu zehn Personen an. Diese richten sich an Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren.

„Durch Feld und Flur“ und damit auf den Spuren der historischen Kulturlandschaft wandeln die Besucher jeweils dienstags ab 11 Uhr. Dabei geht es nicht nur um die Museumsgärten, sondern auch um die Hecken, Felder und Wälder, den ökologischen Kreislauf und wichtige Maßnahmen zum Schutz von Natur und Artenvielfalt.

Donnerstags ab 16.30 Uhr kommen Technikbegeisterte bei „Es klappert die Mühle…“ auf ihre Kosten. Bei dem Rundgang zu den Mühlen des Museums steht die Kraft von Wasser und Wind im Mittelpunkt. Neben historischen Einblicken und den unterschiedlichen Techniken, wird auch die Bedeutung von Tieren für diese Arbeiten erläutert.

„Summ, summ summ…“: Die Bienen als wichtigste Bestäuber stehen bei Familienführungen samstags um 15 Uhr im Mittelpunkt. Dabei geht es um die Lebensräume von Bienen und Wildbienen sowie die Frage, was man tun kann, um die Wildbienen zu schützen.

Die Führungen sind, abgesehen vom Museumseintritt für Erwachsene, kostenlos und starten an unterschiedlichen Treffpunkten: die Führung „Durch Feld und Flur“ im Eingangsbereich, die Mühlenführung an der Kappenwindmühle und der Bienenrundgang am Bienenzentrum (Lippischer Meierhof).

Zum Schutz der Teilnehmer wird auf die Einhaltung des Mindestabstandes geachtet und es müssen zusätzlich Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden. Außerdem ist eine Anmeldung im Infobüro des Freilichtmuseums mit Name, Adresse und Telefonnummer unter Tel. 05231 706 104 erforderlich.

Zudem kann das LWL-Freilichtmuseum eine weitere Veranstaltungsreihe unter veränderten Rahmenbedingungen in Kooperation mit dem Stadtkonvent Detmold wieder aufnehmen: An den kommenden Sonntagen (14.06./21.06./05.07./12.07./19.07.) gibt es auf der Wiese vor der Kappellenschule Werthenbach ab 15 Uhr jeweils eine 20-minütige Freiluftandacht (maximal zehn Teilnehmende). Bei Regen finden die Kurzandachten unter dem Überdach der Tankstelle in der Nähe der Kapellenschule statt. Auf die Einhaltung des Mindestabstandes muss auch dabei geachtet werden und die Teilnehmer müssen zusätzlich Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Außerdem werden die Kontaktdaten bei Teilnahme eingesammelt.