Motorradaktionstag in Höxter

SaisonEröffnungsFahrt und Motorradaktionstag am Samstag, den 05. Mai 2018

Kreis Höxter. Alle Motorradbegeisterten sind zum Motorradaktionstag der Kreispolizeibehörde Höxter und SaisonEröffnungsFahrt der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) herzlich eingeladen!

Am Samstag, den 5. Mai 2018, treffen sich wieder Biker aus der ganzen Region, um mit dem Motorrad den Kreis Höxter zu erkunden. Startpunkt der diesjährigen SaisonEröffnungsFahrt ist die Schenkenküche in Ovenhausen. Gut gestärkt geht es von hier kreuz und quer durch den Kreis Höxter bis zum Landgasthaus Ikenmeyer in Neuenheerse, wo die Teilnehmer ein leckeres Mittagessen erwartet. Die letzte Etappe führt zur Tonenburg in Höxter-Albaxen – hier bietet die Polizei Höxter vielfältige Aktionen und Informationen rund um das Thema Motorradsicherheit an. Die Teilnahme an der SaisonEröffnungsFahrt kostet 25 Euro. Im Startgeld ist die Verpflegung bereits enthalten. Anmelden und informieren können sich Biker im Internet unter www.bikerregion.de.

Aktionen rund ums Motorradfahren

Ein zentraler Bestandteil des Motorradaktionstages sind die kostenfreien Fahr- und Sicherheitstrainings für Biker, die von professionellen Fahrtrainern hiesiger Fahrschulen durchgeführt und über die Internetseite www.bikerregion.de gebucht werden können. Brems- und Kurvenfahrten unter der professionellen Anleitung der Fahrlehrer – Übungen für alle, die gesund und unversehrt nach einer Tour zu Hause ankommen wollen. Die Trainings in Kleingruppen bis zu zehn Teilnehmern sind zu festen Zeiten (11:00 Uhr, 12:30 Uhr und 15:00 Uhr) geplant. Restplätze für das Training werden über die Polizei, Direktion Verkehr, Tel. 05271 – 962 – 1410 oder am Veranstaltungstag am Infostand der Polizei vergeben.

Für Gefahrsituationen sensibilisieren

Zusätzlich zeigt die Polizei an ihrem Info-Mobil Unfallsituationen, die Einblicke in die Wirklichkeit der Gefahrenlagen für Motorradfahrer eröffnen. Die Ausstellung „Straßen – Unorte des Sterbens“ ergänzt diese Situationsdarstellung mit emotionalen Bildern und Schilderungen der Folgen und Wirkungen von Verkehrsunfällen im Kreis Höxter. Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes zeigen „Erste-Hilfe-Maßnahmen“ – dabei darf jeder praktisch die möglichen Besonderheiten bei Unfällen mit Motorradfahrern üben. Dazu gehört auch, wie einem verletzten Motorradfahrer der Helm abgenommen werden kann. Die Verkehrswacht wird einen Seh- und Reaktionstest anbieten.

Nur wer sich an die Unfallverhütungsregeln der Straßenverkehrsordnung hält, kann mit größtmöglicher Sicherheit die Freude am Motorradfahren genießen. Ganz nach dem Motto: Sicher durch den Kreis Höxter –Keiner kommt um! Alle kommen an! wünschen Ihnen die Polizei Höxter und die GfW Höxter viel Freude am Fahren und vor allem einen tollen Saisonauftakt!