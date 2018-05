14. SaisonEröffnungsFahrt und Motorradaktionstag ein voller Erfolg

. Mehr als 100 Biker folgten dem Aufruf der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH (GfW) und erkundeten am 5. Mai 2018 das Kulturland auf zwei Reifen. Einem Großteil der Teilnehmer war die alljährliche Saisoneröffnung eine Anreise bis zu 300 km wert. Bei strahlendem Sonnenschein machten sich die 130 Teilnehmer der SaisonEröffnungsFahrt und Begleitfahrzeuge auf den Weg durch den Kreis Höxter. Allen voran Hans Joachim Rempe vom RMC Dalhausen, der seit mehreren Jahren die Gruppe als Tourguide anführt. „Heute fahren wir lauter Umwege, um ans Ziel zu gelangen“, schmunzelt Rempe. „Und in diesem Jahr hat es sogar mit der Bestellung des fantastischen Wetters geklappt.

Eine bessere Werbung für die Bikerregion kann es gar nicht geben!“

Auch das Organisationsteam rund um Tourismusreferentin Katja Krajewski (GfW) ist sehr zufrieden mit der Veranstaltung: „Mit der Schenkenküche in Ovenhausen und dem Landgasthaus Ikenmeyer in Neuenheerse haben wir zwei Veranstaltungsorte ausgewählt, die dem ein oder anderen Motorradfahrer vielleicht noch unbekannt sind“, so Krajewski. „Uns geht es neben dem Thema Sicherheit vor allem auch darum, den Teilnehmern lohnenswerte Ausflugsziele und interessante Einkehrmöglichkeiten zu zeigen – auch abseits der bekannten Biker-Treffs“. Strahlende Gesichter unter den Teilnehmern zeigten, dass das Konzept aufgeht. So wie bei Brigitte und Achim Kammerer, die im Kreis Höxter ihr neues Zuhause gefunden haben: „Wir wollten unbedingt an der Tour teilnehmen, um die kleinen und schönen Strecken kennen zu lernen. Und unsere neue Heimat ist wirklich wunderschön.