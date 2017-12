Möhnesee: Auszeit speziell für Frauen

Möhnesee. Abstand zum Alltag mit Beruf, Mann und Kindern, den Kopf frei bekommen und neue Perspektiven finden: Im Sauerland gibt es jetzt neue Kurzurlaubspakete speziell für Frauen. Der weite Blick über den Möhnesee, die Ruhe in der Natur sowie Gespräche mit einem ausgebildeten Coach, zugleich Stress- und Burnout-Beraterin, sollen dazu anregen, neue Möglichkeiten für die persönliche Entwicklung zu entdecken.

Das Angebot „Rede-Zeit“ richtet sich an Frauen 50plus, die auf ausgedehnten Spaziergängen mit einer ausgebildeten Beraterin besprechen können, was sie in diesem Lebensabschnitt beschäftigt. Das Paket „Meine Zeit“ bietet Managerinnen, Führungskräften und Existenzgründerinnen eine Auszeit vom anspruchsvollen Alltag an und zeigt individuelle Strategien für mehr berufliche und private Zufriedenheit auf.

„Basislager“ der Coachings ist das Hotel direkt am Möhnesee, das für Gespräche an Regentagen ein überdimensionales Holzfass zur Verfügung stellt, das zum See hin verglast ist.