Moderator Florian Silbereisen mit einem >Walk of Fame-Stern< in HalleWestfalen

Halle/Westfalen. Er ist Deutschlands beliebtester Showmaster und hat Rekordquoten aufzuweisen. Nicht nur am Samstagabend in seinen Fernsehshows, sondern auch beste Zuschauerzahlen bei seinen Tourneen. Er füllt bundesweit die Arenen und seine Karriere ist zweifelsohne außergewöhnlich. Die Rede ist von dem 35-jährigen Florian Silbereisen, der 2002 zum ersten Mal im GERRY WEBER STADION in HalleWestfalen auf der Bühne stand. Damals noch im >Jahrtausendkonzert der Volksmusik< bei Marianne und Michael. Bereits ein Jahr später kam er erneut in die ostwestfälische Eventarena, diesmal mit seinem eigenen Showformat >Das Frühlingsfest der Volksmusik<.

Mit seiner am heutigen Sonntag (19. März) neuen Show >Das Grosse Schlagerfest< gastiert der aus Passau stammende Künstler bereits zum elften Mal in der ostwestfälischen Lindenstadt und infolgedessen ist Florian Silbereisen mit einem >Walk of Fame-Stern< geehrt worden. Auf der >Roger-Federer-Allee<, im Zugangsbereich zum GERRY WEBER STADION, sind links und rechts im Straßenverlauf zahlreiche prominente Künstler und sämtliche Sieger der GERRY WEBER OPEN verewigt. Ralf Weber (CEO GERRY WEBER WORLD) hat gemeinsam mit Florian Silbereisen den neuen Stern verlegt. „Eigentlich hat Deine Karriere bei uns 2002 begonnen“, so Ralf Weber, „denn anschließend wurde Dir eine Fernsehshow angeboten. Und damit bist Du auch immer wieder zu uns gekommen, so dass wir Dir für die freundschaftliche Verbundenheit diesen Stern verleihen.“

Nationale und internationale Künstler sowie die Sieger des Tennisturniers GERRY WEBER OPEN werden seit Jahren vom Management des GERRY WEBER WORLD öffentlich geehrt, denn die Straße zur Haller Eventstätte >Roger-Federer-Allee< ist zugleich der >Walk of Fame<. Renommierte Musikstars wie die bereits verstorbenen Whitney Houston, Joe Cocker, David Garrett und Lionel Ritchie haben dort ihren Stern, ebenso wie die großen deutschen Künstler Udo Lindenberg und Peter Maffay. „Wer über so einen langen Zeitraum so viele Menschen begeistert, wie es Florian immer wieder schafft“, sagt Ralf Weber, „den müssen wir entsprechend ehren und auszeichnen.“

Am Sonntagmittag wurde der 40 Zentimeter x 40 Zentimeter grüne Glasstern mit den Haller Auftrittsjahren von Florian Silbereisen in den Boden eingelassen und liegt nun beleuchtet zwischen Weltstar PINK und Comedian Mario Barth. „Ich fühle mich sehr geehrt“, sagt Silbereisen. „Eine solche Auszeichnung habe ich noch nicht erhalten. Und was mich besonders stolz macht, ist die Tatsache, dass ich als Tennisfan einen Stern in der Roger-Federer-Allee habe. Er ist mein persönliches Vorbild.“