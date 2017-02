„Moderation unterstützt die Effektivität eines Teams“

Bielefeld. Wenn Sebastian Grab erzählt, was er beruflich macht, dann blick er oft in fragende Gesichter. Der Bielefelder ist Moderator. Allerdings nicht im Fernsehen oder Radio. Er begleitet verschiedenste Arbeitsgruppen und hilft ihnen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Motivieren, aktivieren und begeistern – all das schafft eine gute Moderation. Methoden und Techniken dafür vermittelt Sebastian Grab in einer Veranstaltung im Haus Neuland: Die „Qualifizierung zum/zur Moderator/-in“ beginnt Ende März in dem Bildungszentrum am Teutoburger Wald. Im Interview mit dem Haus Neuland gibt der Moderator erste Einblicke ins Thema.

Was kann Moderation leisten, und wo kann man sie überhaupt anwenden?

Sebastian Grab: „Eine professionelle Moderation ist immer dann sinnvoll, wenn eine Gruppe nicht weiterkommt, wenn die Kommunikation schwierig ist, man unter Zeitdruck steht oder es womöglich Konflikte gibt. Wir hören zum Beispiel oft von Teams, dass eine Besprechung zwei oder drei Stunden gedauert hat und am Ende doch nichts dabei herausgekommen ist. Dann ist eine kompetente Begleitung sinnvoll. Moderation dient dazu, ein Team in der Effektivität zu unterstützen.“

Was muss man mitbringen, um ein guter Moderator zu sein oder zu werden?

Sebastian Grab: „Ein guter Moderator muss selbstreflexiv sein, er muss seine eigene Kommunikation und sein Verhalten beobachten. Menschen, die zum Beispiel in pädagogischen Berufen arbeiten, bringen diese Eigenschaft oftmals schon mit – an sie richtet sich die Qualifizierung zum Moderator, die mein Kollege Marcus Rübbe und ich ab März im Bildungszentrum Haus Neuland durchführen. Wer außerdem ein humanistisch-konstruktives Menschenbild hat, also seinem Gegenüber offen und positiv begegnet und dessen Vorschläge ernst nimmt, der kann ein guter Moderator werden.“

Und was können die Teilnehmenden in der Qualifizierung lernen?

Sebastian Grab: „Die Teilnehmenden lernen Methoden und Techniken kennen, ebenso wie Theorien, etwa zur Dynamik und Entwicklung von Gruppen. Wir gehen auf unterschiedliche Moderationsarten ein, zum Beispiel die Erarbeitungs-, Umsetzungs-, Besprechungs-, Feedback- oder Konfliktmoderation. Jede und jeder Teilnehmende wird eine eigene Moderation durchführen und ein umfangreiches Feedback dazu bekommen. Darauf legen wir sehr viel Wert. Die Qualifizierung im Haus Neuland ist sehr anwendungsbezogen angelegt und auf Menschen in pädagogischen Berufen zugeschnitten. Die Teilnehmenden lernen, wie sie Gesprächssituationen in ihrem eigenen Umfeld kompetent begleiten: zum Beispiel Schulkonferenzen oder Teamtreffen, die Jahresplanung oder den Umgang mit neuen Bildungsgesetzen, die Entwicklung von Leitbildern, Kernthemen oder Strategien für den Umgang mit der Flüchtlingssituation, Besprechungen zur Teamentwicklung oder ganz einfach den monatlichen Jour fix. Sie lernen, wie sie eine harmonische Atmosphäre schaffen, wie sie eine Gruppe aktivieren und gemeinsam mit ihr auf ein Ziel hinarbeiten. Und wenn es gar kein gemeinsames Ziel gibt – das ist zu Beginn eines Gruppentreffens oft der Fall –, dann wird zusammen eins entwickelt.“