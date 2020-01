Modenschau 2020: Studierende präsentieren ihre Arbeiten

Bielefeld. In wenigen Wochen findet die Modenschau des Fachbereichs Gestaltung der FH Bielefeld statt. Unter dem Motto „Remix“ präsentieren am 24. und 25. Januar 2020 junge Modestudierende ihre Abschluss- und Semesterarbeiten.

Einen ersten Eindruck in die unterschiedlichen Kollektionen bietet die Arbeit von der 25-jährigen Roma Paplak. Unter dem Titel „Balance“ macht sie mit ihren Werken auf die Problematik eines Gleichgewichts zwischen dem stressigen Alltag und der Rückbesinnung aufmerksam. Die Auswirkungen dieses Ungleichgewichts lassen sich am gesamten Körper spüren und fordern die Mode dazu auf, sich dieser Entwicklung anzupassen. Mit einer orthopädischen Rückenhalterung und eingearbeiteten Steinen, die dem Stress entgegenwirken, kommt sie eben jener Forderung nach.

Neben dieser Kollektion lassen sich bei der Modenschau in der WissensWerkStadt 13 weitere Kollektionen bestaunen. Die neue Studienrichtung „Digital Media & Experiment“ sorgt zudem für eine interdisziplinäre Show, bei der analoge und digitale Präsentationsmöglichkeiten von Mode miteinander verbunden werden.

Detaillierte Einblicke und Informationen zur Modenschau gibt es auf www.facebook.com/fhbielefeldmodenschau. Karten sind unter erwin-event.de oder unter der Nummer 0521 555 444 zu erhalten.

Text/Bild: Julia Niemeyer