Mobiles Kulturrucksack-Programm

Kulturrucksack-Programm in den Osterferien und per WhatsApp direkt aufs Handy

Minden. Durch das vom Land NRW geförderte Kulturrucksack-Programm können Kinder und Jugendliche Kulturluft schnuppern. Ob Kunstworkshop im Garten, Urban-Gaming in der Stadtbibliothek oder Theater im Jugendhaus – der Kulturrucksack Minden bietet das gesamte Jahr über ein vielfältiges, kostengünstiges und kostenloses Angebot für zehn bis 14-Jährige. In den Osterferien lädt der Kulturrucksack Minden zu folgenden kostenfreien Angeboten ein:

Gestaltung des Kulturrucksack-Programmhefts

Die Kinder und Jugendlichen entscheiden selbst über Farbe, Schriftart, Fotos, Icons und vieles mehr. Gemeinsam mit einer Mediengestalterin entwerfen sie das Kulturrucksack-Programmheft für 2018

Wann: 3. bis 6. April, 11 bis 15 Uhr

Wo: Quartierräume in der neuen KiTa Rodenbeck, Zehlendorfer Weg 4, 32429 Minden

Anmeldung unter: 0571/89758 oder per E-Mail: m.toepper@minden.de

Wände bemalen mit der Künstlerin Jessica Koppe

Wann: 3. bis 6. April, 10 bis 15 Uhr

Wo: Jugendhaus Alte Schmiede, Zur Schmiede 7, 32423 Minden

Anmeldung unter 0571/972 675 7 oder per E-Mail: buero@alteschmiede7.de

Möbel aus Paletten bauen

Wann: 3. bis 6. April, 10 bis 15 Uhr

Wo: Jugendhaus Alte Schmiede, Zur Schmiede 7, 32423 Minden

Anmeldung unter 0571/972 675 7 oder per E-Mail: buero@alteschmiede7.de

Graffiti-Workshop mit Jason Holloway im Jugendkreativzentrum Anne Frank

Wann: 3. bis 5. April, 14 bis 17 Uhr

Wo: Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank, Salierstraße 40, 32423 Minden

Anmeldung unter 0571/880152 oder per E-Mail: post@kreativzentrum-annefrank.de

Ab Mitte April erscheint dann das umfangreiche Programmheft, das die Kinder und Jugendlichen in den Osterferien selbst gestaltet haben. Dieses wird an den Schulen und an verschiedenen Stellen in der Stadt, zum Beispiel in der Bürgerhalle, verteilt.

Damit das ganze Jahr über Kulturrucksack-Aktionen und Angebote informiert werden kann und Interessierte direkt erreicht werden, hat das Kulturbüro der Stadt Minden einen Kulturrucksack-WhatsApp-Dienst eingerichtet. Marie Toepper vom Kulturbüro der Stadt Minden erklärt, wie es funktioniert: „Es ist ganz einfach. Man speichert die Nummer (0176-50308367) unter dem Namen ‚Kulturrucksack‘ im Handy ab und sendet dann per WhatsApp die Nachricht ‚Start Kulturrucksack‘ an diese Nummer. Ich füge den Kontakt dann der Kulturrucksack-Broadcast-Liste hinzu und verschicke darüber alle wichtigen Kulturrucksackinfos und -angebote“. Der Vorteil einer Broadcast-Liste ist, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer anonym sind. Das heißt, die Abonnenten können die Nummern der anderen nicht sehen und gegenseitig keine Nachrichten empfangen. Das Angebot ist eine Ergänzung zur Internetseite www.kulturrucksack.nrw.de.

Weitere Informationen und Hinweise gibt es bei Marie Toepper im Kulturbüro der Stadt Minden, E-Mail: m.toepper@minden.de oder Telefon: 0571/89758.